Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди

За порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП) бізнесу та посадовим особам загрожують штрафи від 850 до 1 700 грн

За результатами перевірок інспектори внесли 377 приписів за неякісне прибирання снігу

У Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю Києва.

Статистика рейдів

За результатами перевірок інспектори внесли 377 приписів за неякісне прибирання снігу. На тих, хто проігнорував вимоги, склали 67 адміністративних протоколів. Ще понад 259 балансоутримувачів отримали офіційні пам'ятки з роз’ясненнями обов’язків щодо утримання територій у зимовий період.

Інспекція з благоустрою активізувала контроль за належним утриманням міських територій у зв’язку із ожеледицею та снігопадами фото: КМДА

Під особливим наглядом опинилися:

підходи до метро, зупинки громадського транспорту та підземні переходи;

сходи та пандуси медичних і освітніх закладів;

території біля ТРЦ, магазинів та аптек.

За порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП) бізнесу та посадовим особам загрожують штрафи від 850 до 1 700 грн.

Недбалість комунальників призвела до масових госпіталізацій

Варто зазначити, що така активність контролюючих органів пов’язана з критичною ситуацією в місті. Як повідомляв «Главком», напередодні столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб. Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму мешканців.

Масштаби проблеми вражають: 6 169 людей звернулися до травмпунктів через ожеледицю протягом цієї зими (серед них 321 дитина). Із них – 1 221 особа потребувала термінової госпіталізації. Окремі потерпілі отримали тяжкі травми хребта та вимагають через суд сотні тисяч гривень компенсації за лікування.

Наразі під слідством перебувають керівники щляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) семи районів Києва, а також очільники «Київводфонду» та Керуючої компанії Шевченківського району. Посадовцям загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У мерії наголошують: під час негоди саме балансоутримувачі несуть пряму відповідальність за стан територій. Вчасно посипана доріжка – це не просто формальність, а спосіб уникнути чергової хвилі госпіталізацій.