Ремонт колій на Кирилівській: як курсуватимуть трамваї до 20 березня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ремонт колій на Кирилівській: як курсуватимуть трамваї до 20 березня
Ремонт колій відбуватиметься у будні з 10:00 до 17:00
фото: glavcom.ua

У вихідні транспорт курсуватиме за звичайним розкладом

Із 9 до 20 березня змінять маршрути трамваї  №№ 11, 12, 16, 19 через ремонт  колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Відтак, від початку і до закінчення ремонтних робіт щоденно з 10:00 до 17:00, окрім вихідних, транспорт курсуватиме:

  • трамваї №№ 11, 12, 16 – від  вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
інфографіка «Київпастранс»
  • трамвай № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».
Схема трамвайного маршруту №19
Схема трамвайного маршруту №19
інфографіка: «Київпастранс»

Для  перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

  • автобус № 19-Т – від вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська –  вул. Полярна до площі Тараса Шевченка; у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська –  вул. Спаська до Контрактової  площі.
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т
інфографіка «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака, змінено рух громадського електротранспорту

Київ громадський транспорт ремонт

