Ремонт колій на Кирилівській: як курсуватимуть трамваї до 20 березня

Ремонт колій відбуватиметься у будні з 10:00 до 17:00

У вихідні транспорт курсуватиме за звичайним розкладом

Із 9 до 20 березня змінять маршрути трамваї №№ 11, 12, 16, 19 через ремонт колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Відтак, від початку і до закінчення ремонтних робіт щоденно з 10:00 до 17:00, окрім вихідних, транспорт курсуватиме:

трамваї №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;

Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16 інфографіка «Київпастранс»

трамвай № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Схема трамвайного маршруту №19 інфографіка: «Київпастранс»

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

автобус № 19-Т – від вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка; у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т інфографіка «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака, змінено рух громадського електротранспорту.