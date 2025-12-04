Головна Світ Політика
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рютте заявив, що потік зброї до України не припиниться
Рютте: США та Європа працюють разом, щоб мати максимальний вплив через санкції
фото: Anadolu Ajansı

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що для тиску на РФ, треба переконатися, що економічні санкції дійсно впливають на російську економіку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій. Про це він повідомив, виступаючи перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, пише «Главком».

«Найкращий спосіб чинити тиск на росіян – робити дві речі. Перше – переконатися, що вони розуміють: потік зброї до України не припиниться», – наголосив Марк Рютте.

Він зазначив, що США разом із Канадою та Європою вже надсилають критично важливе обладнання, при цьому Європа і Канада також окремо працюють над забезпеченням обороноздатності України.

«Другий крок – переконатися, що економічні санкції дійсно впливають на російську економіку. США та Європа працюють разом, щоб мати максимальний вплив через санкції», – додав Генсек.

Рютте висловив переконання, що така подвійна стратегія дозволить «змінити розрахунки Путіна» і, як наслідок, прискорить кінець війни.

Повідомлялося, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про рішення країни призупинити свою участь у програмі НАТО, що передбачає спільне придбання американського озброєння для поставок в Україну. Цей крок він пояснив пріоритетом мирних переговорів. 

«Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне. Натомість, будуть потрібні інші речі, зокрема, гарантії безпеки», – прокоментував Таяні у Брюсселі в середу.

До слова, Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції: «Наскільки я розумію, у них (Віткоффа та Кушнера – «Главком») вчора була дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Подивимося, що буде далі. Ви знаєте, коли я був у цьому офісі та говорив про те, що у вас немає карт, я казав: «У вас немає карт». Це був час для врегулювання. Я вважав, що це був би набагато кращий час для домовленості. Але вони, у «своїй мудрості», вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато».

