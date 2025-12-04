Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау закликав країни ЄС не виключати американські оборонні компанії з процесу переозброєння

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони надають перевагу власній оборонній промисловості, ігноруючи американських постачальників зброї. Цю інформацію Politico отримало від трьох дипломатів НАТО, які повідомили, що критика пролунала 3 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, передає «Главком».

Ландау звернувся до європейських міністрів із закликом не виключати американські оборонні компанії з процесу переозброєння країн Європейського Союзу.

За словами іншого посадовця Держдепу, Ландау наголосив, що Європа повинна перетворити свої зобов’язання щодо оборонних витрат на реальні військові можливості. Крім того, він заявив, що «протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, підриває нашу колективну оборону».

Видання також зазначило, що на зустрічі міністрів країн-членів НАТО був відсутній держсекретар США Марко Рубіо, що стало першим випадком за понад 20 років, коли головний американський дипломат пропустив такий захід.

Раніше генерал-майор Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг, заявив про те, що Сполучені Штати Америки призупинили відправку певних видів озброєнь в Україну, а також розірвали один із прямих каналів зв'язку з німецькими генералами, які брали участь у координації військової підтримки для Києва.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна фінансово більше не причетна до війни в Україні. За його словами, Америка намагається покласти край конфлікту.

«Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад», – сказав Трамп.