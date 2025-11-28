Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку
Пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку встановлено на Алеї захисників України
фото: культурні сили

Новий знак символізує головні принципи служби: непорушність військової дисципліни та беззастережне підпорядкування праву

28 листопада 2025 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено Військовій службі правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України. Про це повідомляє «Главком».

Новий знак символізує головні принципи служби: непорушність військової дисципліни та беззастережне підпорядкування праву. Завдяки щоденній роботі ВСП, командування підрозділів може підтримувати дисципліну, оперативно реагувати на інциденти та безпекові ризики, а військові – служити у більш захищеному й впорядкованому середовищі.

Подія також приурочена до 23-ї річниці створення Центрального управління ВСП у Києві та Київській області
Подія також приурочена до 23-ї річниці створення Центрального управління ВСП у Києві та Київській області
фото: культурні сили

У церемонії взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ, ВСП, Київської міської військової адміністрації, Культурних сил, гості та члени родин загиблих військових правоохоронців.

Освячення пам’ятного знака
Освячення пам’ятного знака
фото: культурні сили

«У період збройної агресії рф Військова служба правопорядку виконує не лише правоохоронні функції передбачені законодавством, та підтримує дисципліну – вона й активно виконує низку бойових та спеціальних завдань, які дозволяють утримувати наші позиції, відновлювати рубежі та допомагають іншим підрозділам Сил оборони боронити країну і знищувати ворога», – зазначив заступник начальника ГШ ЗСУ бригадний генерал Олексій Шевченко.

Юрій Бабич
Юрій Бабич
фото: культурні сили

«Для нас велика честь бути присутніми на відкритті пам’ятного знака Військової служби правопорядку. Він є свідченням вагомого внеску ВСП у нашу спільну справу – перемогу над ворогом і захист незалежності та суверенітету України. Тепер всі містяни та військовослужбовці, приходячи сюди, матимуть можливість вшанувати вклад усіх родів військ, включно з військовослужбовцями ВСП, в нашу спільну боротьбу», — підкреслив т.в.о. начальника ВСП у ЗСУ — начальника Головного управління ВСП ЗСУ полковник Юрій Бабич.

У церемонії взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ, ВСП, Київської міської військової адміністрації, Культурних сил, гості та члени родин загиблих військових правоохоронців
У церемонії взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ, ВСП, Київської міської військової адміністрації, Культурних сил, гості та члени родин загиблих військових правоохоронців
фото: культурні сили

Ініціатива «Алея захисників України», в рамках якої вшановують внесок різних родів і видів військ у спротив російській агресії, реалізується спільно Генеральним штабом ЗСУ та платформою «Культурні сили».

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші. 

Нагадаємо, на початку листопада на столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам

Теги: військові Олексій Шевченко фронт десант полковник спротив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами військових, зміна у розміщенні сил «не змінить безпекову ситуацію в Європі»
Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі
29 жовтня, 19:53
У Вінницькому ТЦК заявили, що військовослужбовці не здійснюють оповіщення громадян у цивільному одязі
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
13 листопада, 09:53
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
30 жовтня, 12:01
«Метінвест» вже представив чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія»
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»
31 жовтня, 13:53
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
8 листопада, 15:21
Центральний районний суд міста Дніпра обрав командирові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження
8 листопада, 17:58
Жителька Стінок Галина, яку евакуювали військові
Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру
23 листопада, 19:15
Нині триває 1374-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025 року
Сьогодні, 08:14

Новини

У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку
У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку
На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)
На столичній Оболоні спалахнула масштабна пожежа після вибуху (відео)
Незаконна торгівля рідинами для електронних сигарет: у Києві вилучено товару на 1 млн грн
Незаконна торгівля рідинами для електронних сигарет: у Києві вилучено товару на 1 млн грн
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
Відкриття шляхопроводу біля метро «Дарниця»: рух тролейбусів та автобусів відновлено
Відкриття шляхопроводу біля метро «Дарниця»: рух тролейбусів та автобусів відновлено
У Києві чоловік напав із ножем на перехожого, який заступився за дитину
У Києві чоловік напав із ножем на перехожого, який заступився за дитину

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua