У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку

28 листопада 2025 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено Військовій службі правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України. Про це повідомляє «Главком».

Новий знак символізує головні принципи служби: непорушність військової дисципліни та беззастережне підпорядкування праву. Завдяки щоденній роботі ВСП, командування підрозділів може підтримувати дисципліну, оперативно реагувати на інциденти та безпекові ризики, а військові – служити у більш захищеному й впорядкованому середовищі.

Подія також приурочена до 23-ї річниці створення Центрального управління ВСП у Києві та Київській області фото: культурні сили

У церемонії взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ, ВСП, Київської міської військової адміністрації, Культурних сил, гості та члени родин загиблих військових правоохоронців.

Освячення пам’ятного знака фото: культурні сили

«У період збройної агресії рф Військова служба правопорядку виконує не лише правоохоронні функції передбачені законодавством, та підтримує дисципліну – вона й активно виконує низку бойових та спеціальних завдань, які дозволяють утримувати наші позиції, відновлювати рубежі та допомагають іншим підрозділам Сил оборони боронити країну і знищувати ворога», – зазначив заступник начальника ГШ ЗСУ бригадний генерал Олексій Шевченко.

Юрій Бабич фото: культурні сили

«Для нас велика честь бути присутніми на відкритті пам’ятного знака Військової служби правопорядку. Він є свідченням вагомого внеску ВСП у нашу спільну справу – перемогу над ворогом і захист незалежності та суверенітету України. Тепер всі містяни та військовослужбовці, приходячи сюди, матимуть можливість вшанувати вклад усіх родів військ, включно з військовослужбовцями ВСП, в нашу спільну боротьбу», — підкреслив т.в.о. начальника ВСП у ЗСУ — начальника Головного управління ВСП ЗСУ полковник Юрій Бабич.

фото: культурні сили

Ініціатива «Алея захисників України», в рамках якої вшановують внесок різних родів і видів військ у спротив російській агресії, реалізується спільно Генеральним штабом ЗСУ та платформою «Культурні сили».

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, на початку листопада на столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам.