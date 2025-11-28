У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку
Новий знак символізує головні принципи служби: непорушність військової дисципліни та беззастережне підпорядкування праву
28 листопада 2025 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено Військовій службі правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України. Про це повідомляє «Главком».
Новий знак символізує головні принципи служби: непорушність військової дисципліни та беззастережне підпорядкування праву. Завдяки щоденній роботі ВСП, командування підрозділів може підтримувати дисципліну, оперативно реагувати на інциденти та безпекові ризики, а військові – служити у більш захищеному й впорядкованому середовищі.
У церемонії взяли участь представники Генерального штабу ЗСУ, ВСП, Київської міської військової адміністрації, Культурних сил, гості та члени родин загиблих військових правоохоронців.
«У період збройної агресії рф Військова служба правопорядку виконує не лише правоохоронні функції передбачені законодавством, та підтримує дисципліну – вона й активно виконує низку бойових та спеціальних завдань, які дозволяють утримувати наші позиції, відновлювати рубежі та допомагають іншим підрозділам Сил оборони боронити країну і знищувати ворога», – зазначив заступник начальника ГШ ЗСУ бригадний генерал Олексій Шевченко.
«Для нас велика честь бути присутніми на відкритті пам’ятного знака Військової служби правопорядку. Він є свідченням вагомого внеску ВСП у нашу спільну справу – перемогу над ворогом і захист незалежності та суверенітету України. Тепер всі містяни та військовослужбовці, приходячи сюди, матимуть можливість вшанувати вклад усіх родів військ, включно з військовослужбовцями ВСП, в нашу спільну боротьбу», — підкреслив т.в.о. начальника ВСП у ЗСУ — начальника Головного управління ВСП ЗСУ полковник Юрій Бабич.
Ініціатива «Алея захисників України», в рамках якої вшановують внесок різних родів і видів військ у спротив російській агресії, реалізується спільно Генеральним штабом ЗСУ та платформою «Культурні сили».
Нагадаємо, на початку листопада на столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам.
Коментарі — 0