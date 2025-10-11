Головна Київ Новини
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
До Дня Сил логістики ЗСУ у Києві відкрили пам’ятний знак
На знаку зображені стрілки, які йдуть глибоко з тилу і рухають фронт уперед.
фото: instagram.com/culturalforces

У Києві відкрили новий пам’ятний знак на честь фахівців логістичного забезпечення ЗСУ

11 жовтня, у День фахівців логістичного забезпечення Збройних Сил України, під Аркою Свободи українського народу у Києві відкрили новий пам’ятний знак на честь військових цього роду військ. Про це платформа «Культурні сили» повідомила в Instagram, передає «Главком».

На знаку зображені стрілки, які йдуть глибоко з тилу і рухають фронт уперед. Роботу логістики не всі помічають, не всі висвітлюють, але саме забезпечення фронту робить можливим і ефективну оборону, і наступ. Саме цю роботу символізують ці стрілки. 

Саме Сили логістики створюють перевагу на полі бою, постачаючи військам усе необхідне: від озброєння, боєкомплектів, техніки та пального до продуктів, медикаментів та екіпірування. Без ефективних дій логістів неможливо вести воєнні дії. Сили логістики ЗСУ постійно вдосконалюються як єдина військово-організаційна структура.

«Особовий склад логістичного забезпечення щоденно і цілодобово виконує завдання щодо своєчасного забезпечення бойових підрозділів на лінії зіткнення. Тисячі людей займаються підвезенням боєприпасів до переднього краю – сотні вантажівок безперервно переміщуються в цей бік. Це безперервне підвезення продуктів, евакуація та ремонт пошкодженої техніки – усе необхідне для того, щоб стримати агресора, знищити його та відновити територіальну цілісність нашої України», – зазначив Командувач Сил логістики Збройних Сил України, генерал-майор Володимир Карпенко.

5 фото
На весь екран

Знак «Сили логістики» став 13-м на Алеї захисників, заснованій за ініціативи ГШ ЗСУ та платформи «Культурні сили». Тут вшановують внесок різних родів і видів військ у боротьбу проти російської агресії. 

Відкриття відбулося за участі КМВА, Генерального штабу ЗСУ, Командування Сил логістики та платформи «Культурні сили».

До Дня Сил логістики ЗСУ у Києві відкрили пам’ятний знак
До Дня Сил логістики ЗСУ у Києві відкрили пам’ятний знак
