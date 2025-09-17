Запровадження щорічних виплат за терміни служби. Доброволець звернувся до уряду

За словами військового, держава не помічає вкладу воїнів, які перебувають на фронті декілька років поспіль

Старший лейтенант Андрій Дмитренко, який воює на фронті з 2022 року, створив петицію, яка передбачає впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабміну.

За словами військового, держава не помічає вкладу воїнів, які перебувають на фронті декілька років поспіль. Дмитренко наголошує, що кожен із цих захисників «не новачки, а досвідчені солдати, сержанти, офіцери, які тримають війну на своїх плечах». Він стверджує, що військові не мають ані системної подяки, ані публічного визнання.

Дмитренко пропонує встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку: перший рік – 50 тис. грн, другий – 100 тис. грн, третій – 200 тис. грн, четвертий – 400 тис. грн. При цьому розрахунок ведеться за фактичний термін служби в умовах війни. У разі самовільного залишення частини військовослужбовцем термін буде обнулено, і розрахунок винагороди почнеться з моменту повернення до строю.

Крім того, захисник пропонує запровадити відзнаку «Хрест Довгої Варти». Вона має вручатися після першого повного року служби у війні та доповнюватиметься новими елементами за кожен наступний рік служби – щитки, зірки, мечі, гравіювання тощо. Крім того, воїни, які вступили до війська з перших днів війни, отримають особливий елемент.

«Навіщо це потрібно? Щоб вшанувати тих, хто роками ризикує життям, а не лише перших чи останніх. Щоб зберегти кадрову спроможність війська, не втрачаючи найкращих. Щоб показати – в Україні служба має честь і пам’ять, а не лише втому і виснаження. Щоб створити традицію, яка залишиться навіть після перемоги», – йдеться в тексті петиції.

До слова, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони.