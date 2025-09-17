Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Запровадження щорічних виплат за терміни служби. Доброволець звернувся до уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Запровадження щорічних виплат за терміни служби. Доброволець звернувся до уряду
За словами військового, держава не помічає вкладу воїнів, які перебувають на фронті декілька років поспіль
фото: Facebook/Генштаб

Військовий пропонує встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік на фронті, яка подвоюватиметься щороку

Старший лейтенант Андрій Дмитренко, який воює на фронті з 2022 року, створив петицію, яка передбачає впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабміну.

За словами військового, держава не помічає вкладу воїнів, які перебувають на фронті декілька років поспіль. Дмитренко наголошує, що кожен із цих захисників «не новачки, а досвідчені солдати, сержанти, офіцери, які тримають війну на своїх плечах». Він стверджує, що військові не мають ані системної подяки, ані публічного визнання.

Дмитренко пропонує встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку: перший рік – 50 тис. грн, другий – 100 тис. грн, третій – 200 тис. грн, четвертий – 400 тис. грн. При цьому розрахунок ведеться за фактичний термін служби в умовах війни. У разі самовільного залишення частини військовослужбовцем термін буде обнулено, і розрахунок винагороди почнеться з моменту повернення до строю.

Крім того, захисник пропонує запровадити відзнаку «Хрест Довгої Варти». Вона має вручатися після першого повного року служби у війні та доповнюватиметься новими елементами за кожен наступний рік служби – щитки, зірки, мечі, гравіювання тощо. Крім того, воїни, які вступили до війська з перших днів війни, отримають особливий елемент.

«Навіщо це потрібно? Щоб вшанувати тих, хто роками ризикує життям, а не лише перших чи останніх. Щоб зберегти кадрову спроможність війська, не втрачаючи найкращих. Щоб показати – в Україні служба має честь і пам’ять, а не лише втому і виснаження. Щоб створити традицію, яка залишиться навіть після перемоги», – йдеться в тексті петиції.

До слова, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони.

Читайте також:

Теги: військові мобілізація бойові виплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00
Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом
Київський міський ТЦК прокоментував інцидент на одному зі збірних пунктів
18 серпня, 19:32
Ініціатором пропозиції виступила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні
Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
22 серпня, 03:55
41-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір
На Черкащині мобілізований загинув під час відправки до навчального центру
25 серпня, 12:49
У День пам'яті захисників України, у багатьох містах країни відбувся щорічний забіг
Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» об'єднав тисячі людей
30 серпня, 15:02
Зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі
У Києві затримано зловмисника, який обікрав військового на кріслі колісному
4 вересня, 10:37
За даними ізраїльських військових, вони контролюють майже половину міста Газа та близько 75% усієї території анклаву
Ізраїль закликає палестинців залишити Газу
6 вересня, 12:54
Смертельна ДТП сталася близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві
У Києві сталася ДТП за участю військового авто. Серед загиблих – поліцейський (фото)
8 вересня, 12:17
Дуда впевнений, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
13 вересня, 15:34

Суспільство

Запровадження щорічних виплат за терміни служби. Доброволець звернувся до уряду
Запровадження щорічних виплат за терміни служби. Доброволець звернувся до уряду
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
У пологовому Дніпра народилися малюки, появу яких лікарі назвали дивом
У пологовому Дніпра народилися малюки, появу яких лікарі назвали дивом
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua