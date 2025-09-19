Головна Країна Події в Україні
Збори непотрібні – держава забезпечує дронами. Командувач Сил безпілотних систем відзвітував за пів року своєї діяльності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За час перебування Мадяра на посаді командувача, Сили безпілотних систем знищили майже 77 тис. ворожих цілей
фото: Telegram/Мадяр

Бровді повідомив, що результативність Сил безпілотних систем зросла на 71% порівняно з травнем 2025 року

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо Мадяр підбив підсумки 100 днів перебування на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командувача.

Мадяр повідомив про важливі кроки, здійснені з початку його перебування на посаді:

  • 11 червня 2025 року пʼять підрозділів «Лінії дронів» та сім підрозділів Сил безпілотних систем були об'єднані у новостворене угруповання Сил безпілотних систем.
  • 1 липня 2025 року в Силах безпілотних систем впроваджено єдину уніфіковану систему звітності та електронний журнал бойових дій.
  • Запущено онлайн-табло результатів Сил безпілотних систем «Підрахуйка», яке відображає результати по підрозділах у режимі реального часу.

За словами командувача Сил безпілотних систем, за сто днів було:

  • знищено або уражено силами угруповання Сил безпілотних систем 76 859 одиниць ворожих цілей. Це на 804,7% більше, ніж за попередні 100 діб 2025 року;
  • знищено 18 501 одиниці ворожого особового складу за цей період, що є зростанням на 423,5% порівняно з попередніми 100 днями;
  • 402 832 бойових вильотів, серед яких 197 710 ударних та 205 122 розвідувальних;
  • приріст бойової готовності екіпажів Сил безпілотних систем, що виконують бойові завдання, зріс на 49% за перші 100 діб існування угруповання.

Загальний відсоток знищених або уражених цілей Силами безпілотних систем відносно всіх сил оборони України верифікованих даних:

  • 35,4% у серпні 2025 року (21 266 з 60 032),
  • 36,3% у липні 2025 року (23 433 з 64 624),
  • 31,6% у червні 2025 року (19 653 з 62 247).

Бровді також зазначив +71% приріст результативності Сил безпілотних систем порівняно з травнем 2025 року, що стало можливим завдяки синергії угруповання, яка підвищила загальний верифікований результат Сил оборони з 21,22% до 36,3%.

За словами командувача, держава надає дрони Силам безпілотних систем у належній кількості. «Якісь регулюємо самотужки. Кастомізація власними силами. Багато дронів дістається за зароблені бонуси Е-бали», – додав він.

«Усі зусилля командування угруповання Сил безпілотних систем зосередженні на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, не важливо, з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. І це теж факт. Далі буде», – каже він.

Нагадаємо, з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, було створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Раніше президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Збройних силах України. Так, Вадима Сухаревського було звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України. Його посаду обійняв Роберт Бровді, який є засновником «Птахів Мадяра» (нині 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ).

