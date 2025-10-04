Сирський повідомив, що відбувається біля Сіверська, Лимана та Добропілля

На Добропільському напрямку українські військові підвищили ефективність ураження місць скупчення окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що відбувається на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Telegram.

«Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника», – розповів Сирський.

Щодо Добропільського напрямку, ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.

Загальні втрати загарбників за добу на Добропільському напрямку становлять 47 осіб, із них безповоротні – 32, зазначив головком.

Сирський повідомив, що від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено – 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

«Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів», – резюмував він.

Раніше президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети.

Також головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.