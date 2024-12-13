До Києва прибула американська делегація під час атаки РФ

Делегація зустрінеться з представниками оборонно-технічного сектору України,

До Києва прибула делегація зі США 13 грудня. Її приїзд збігся з масованою атакою Росії щодо України. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Рада вітати посла (США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики – «Главком») Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу у Києві – навіть під час повітряної тривоги», – написала вона.

За словами Брінк, вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, «щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та можливості для майбутньої співпраці зі США».

Раніше лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року. Мерц хоче виступити за продовження підтримки України.

Також до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Політик зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.