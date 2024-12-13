Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прибула американська делегація під час атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибула американська делегація під час атаки РФ
Бріджит Брінк та американська делегація
фото: X/Бріджит Брінк

Делегація зустрінеться з представниками оборонно-технічного сектору України,

До Києва прибула делегація зі США 13 грудня. Її приїзд збігся з масованою атакою Росії щодо України. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Рада вітати посла (США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики – «Главком») Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу у Києві – навіть під час повітряної тривоги», – написала вона.

За словами Брінк, вони зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, «щоб обговорити уроки, здобуті на полі бою, та можливості для майбутньої співпраці зі США».

Раніше лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц  прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року. Мерц хоче виступити за продовження підтримки України.

Також до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Політик зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Теги: Бріджит Брінк США обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльські війська увійшли в буферну зону в районі Кунейтра
Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ
8 грудня, 08:34
Христодулідіс назвав ключовою перевагою вступу Кіпру в НАТО географічне положення острова «в районі особливої геостратегічної важливості»
Кіпр підтвердив намір вступити в НАТО
29 листопада, 11:22
Південноукраїнська АЕС скоротила вироблення електроенергії
Три українських АЕС скоротили вироблення електроенергії – МАГАТЕ
29 листопада, 05:16
Олександр Віндман за словами Ілона Маска є довіреною особою українських олігархів
Ілон Маск знайшов «агента» українських олігархів у Білому домі
28 листопада, 11:49
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
28 листопада, 08:08
Кличко висловив готовність прийти на подкаст Рогана і пояснити свою точку зору
«Повторюєш пропаганду Путіна»: Володимир Кличко звернувся до відомого коментатора UFC
26 листопада, 16:41
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
23 листопада, 01:39
Роберт Ф. Кеннеді-молодший очолить міністерство охорони здоров’я та суспільних послуг
Трамп оголосив нові призначення до адміністрації
18 листопада, 08:20
Трамп визначився із людиною на посаду прессекретаря Білого дому
Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому
16 листопада, 03:55

Новини

До Києва прибула американська делегація під час атаки РФ
До Києва прибула американська делегація під час атаки РФ
На Київщині уламки російських дронів та ракет пошкодили приватні будинки
На Київщині уламки російських дронів та ракет пошкодили приватні будинки
Столичний метрополітен переповнений людьми через масовану атаку РФ (відео)
Столичний метрополітен переповнений людьми через масовану атаку РФ (відео)
Уламки ворожого дрона впали в центрі Києва під час повітряної тривоги
Уламки ворожого дрона впали в центрі Києва під час повітряної тривоги
Дід Мороз, Маша та Ведмідь. Новорічна інсталяція на Київщині обурила українців
Дід Мороз, Маша та Ведмідь. Новорічна інсталяція на Київщині обурила українців
У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна
У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
107K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
38K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
21K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
15K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua