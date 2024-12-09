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Кандидат на посаду канцлера Німеччини прибув із візитом до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кандидат на посаду канцлера Німеччини прибув із візитом до Києва
Фрідріх Мерц (праворуч) хоче запевнити українське керівництво у підтримці з боку його консервативного блоку
фото: Michael Kappeler/dpa

Лідер консервативної опозиції приїхав до України через тиждень після візиту чинного канцлера Німеччини

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року. Про це повідомляє Spiegel.

Мерц хоче виступити за продовження підтримки України. «Якщо наша підтримка України послабиться, то ця війна триватиме довше. Якщо наша підтримка України буде послідовною, то ця війна закінчиться швидше», – заявив лідер ХДС після прибуття до Києва.

Як зазначив Мерц, російський диктатор Володимир Путін буде готовий брати участь у переговорах тільки якщо Україна буде сильною. «Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир», – додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу на майдані Незалежності у Києві. Також лідери країн оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів».

До слова, під час візиту до Києва німецький федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, розмова президента України Володимиром Зеленським з німецьким канцлером Олафом Шольцом стала однією з найдовших двосторонніх зустрічей. Вона тривала більш ніж дві з половиною години.

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Теги: Київ Німеччина Олаф Шольц вибори Фрідріх Мерц

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