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До Києва прибув очільник естонського уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До Києва прибув очільник естонського уряду
Крістен Міхал планує провести у Києві зустрічі з українською владою
фото: X/Крістен Міхал

Прем'єр Естонії заявив, що підтримка України залишатиметься пріоритетом до її перемоги

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Політик зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це очільник естонського уряду повідомив у X.

Як зазначив Міхал, окрім Зеленського він планує зустрітись з прем'єром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

«Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України – це перемога Європи, США та всього демократичного світу», – написав він.

Як повідомлялося, естонський прем'єр Крістен Міхал у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом заявив, що Естонія цього року спрямує на оборону 3,4% ВВП. До того ж він назвав оборонні інвестиції НАТО недостатніми.

Нагадаємо, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц сьогодні також прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року. Мерц хоче виступити за продовження підтримки України.

До слова, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

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Теги: Київ Естонія прем’єр-міністр Володимир Зеленський Денис Шмигаль

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