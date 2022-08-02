До Києва прибула єврокомісарка з питань внутрішніх справ

Йоганссон прибула до України, щоб обговорити кроки на шляху до вступу до ЄС

У Євросоюзі зареєстровано майже 3,9 млн українців

Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон прибула з візитом до Києва. Про це вона повідомила у Twitter.

«Прибула до Києва, аби обговорити з представниками українського уряду практичне виконання Директиви про тимчасовий захист, кроки на шляху до вступу до ЄС, і передусім, непохитну підтримку Євросоюзом України та її народу», – пише Йоганссон.

Також єврокомісарка зазначила, що зараз у Європейському союзі зареєстровано майже 3,9 млн українців.

«Я тут, щоб дізнатися, як найкраще сприяти підтримці українців у країнах ЄС і Україні, включно з тими, які повертаються додому з ЄС. Будьте впевнені, що б не трапилося на війні, українців завжди тепло зустрінуть в Європейському союзі», – додала Йоганссон.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід приїхали до Києва з офіційним візитом і відвідали Бучу (Київська область).