Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу (фото)
Посадовці побачили наслідки звірств окупантів на власні очі
Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід приїхали до Києва з офіційним візитом і відвідали Бучу (Київська область). Про це повідомляється на сторінці польського головування в ОБСЄ у Твіттері.
«Міністр закордонних справ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід відвідали Бучу – місце немислимої жорстокості. Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності» – йдеться у повідомленні.
Під час візиту Рау має зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем та українським колегою Дмитром Кулебою.
Нагадаємо, 12 липня Київщину відвідала делегація Міжпарламентського Союзу. До Ірпеня, Бучі та Дмитрівки прибули віце-президентка Уругваю Беатріс Архімон, спікер Національної Асамблеї Парламенту Намібії пан Пітер Катявиві та спікерка Національної Асамблеї Парламенту ПАР Носівіве Мапіса-Нкакула. Раніше прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь. Також прем’єр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.
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