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Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 13:28 glavcom.ua
Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу (фото)
фото: польського головування в ОБСЄ

Посадовці побачили наслідки звірств окупантів на власні очі 

Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід приїхали до Києва з офіційним візитом і відвідали Бучу (Київська область). Про це повідомляється на сторінці польського головування в ОБСЄ у Твіттері.

«Міністр закордонних справ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід відвідали Бучу – місце немислимої жорстокості. Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності» – йдеться у повідомленні.

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Під час візиту Рау має зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем та українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, 12 липня Київщину відвідала делегація Міжпарламентського Союзу. До Ірпеня, Бучі та Дмитрівки прибули віце-президентка Уругваю Беатріс Архімон, спікер Національної Асамблеї Парламенту Намібії пан Пітер Катявиві та спікерка Національної Асамблеї Парламенту ПАР Носівіве Мапіса-Нкакула. Раніше прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь. Також прем’єр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

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