До кімнати для жертв домашнього насильства вперше потрапив чоловік

Допомога надається підлітку, якого регулярно била мати

До кімнати кризового реагування для потерпілих від жертв домашнього насильства потрапив 18-річний хлопець, мати якого має алкогольну залежність. Як повідомляє «Вечірній Київ», черговий раз, коли матір була напідпитку та влаштувала бійку – він не витримав і звернувся за допомогою.

«Я постійно кажу про те, що насильство не має статі. Близько 20% постраждалих від насильства – чоловіки. Перший чоловік днями скористався послугами «кризової кімнати», – зазначила, коментуючи цей випадок, заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Стало відомо, що потерпілий має молодшу сестричку, якою вже кілька років опікується, бо матір взагалі не займається дітьми. Дівчинку вилучили правоохоронці. Матір навіть не вийшла з кімнати, в якій продовжувала пити зі своїми «друзями». З дітьми зараз працюють психологи. Дівчинка перебуває під опікою Служби у справах дітей та сім’ї.

«Впевнена, що історія матиме щасливий фінал. Перший крок хлопець зробив — не змовчав і звернувся за допомогою. Цей випадок лише один із багатьох, які відбуваються навколо нас. Київ активно бореться з домашнім насильством. Ми продовжуємо розбудовувати систему і цього року, плануємо відкрити ще один притулок для постраждалих. Вкотре закликаю усіх –– якщо ви страждаєте від домашнього насильства –– не мовчіть! Неважливо чоловік ви, чи жінка!», – підкреслила Марина Хонда.

Як стало відомо раніше, протягом цього року у Києві вже отримано 5385 звернень щодо випадків домашнього насильства, 1139 з них надійшло до служби «Телефон довіри».