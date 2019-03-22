До понеділка буде обмежено рух Південним мостом



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На Південному мостовому переході заплановано ремонтні роботи

Відсьогодні до ранку понеділка, 25 березня, частково обмежено рух транспорту на Південному мосту у напрямку проспекту Миколи Бажана. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На мосту будуть вестися ремонтні роботи.

«З 15.00 год. 22.03.2019 до 06.00 год. 25.03.2019 у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку просп. Миколи Бажана буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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