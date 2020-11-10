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    До уваги водіїв! У середу буде обмежено рух на вулиці Гарматній

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    Дорожники проводять середній ремонт на вулиц Гарматній - До уваги водіїв! У середу буде обмежено рух на вулиці Гарматній
    Дорожники проводять середній ремонт на вулиц Гарматній
    Фото ілюстративне

    За сприятливої погоди дорожники проводитимуть ремонт

    Із 07:00 до 20:00 12 листопада на вул. Гарматній буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники завершують на цій вулиці середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між проспектами Л. Гузара і Відрадним. 12 листопада влаштовуватимуть верхній шар покриття.

    Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено.

    Зазначається, що роботи виконають за сприятливих погодних умов.

    Київавтодор перепрошує за незручності.

    Дорожники оновлюють покриття на ділянці між проспектами Л. Гузара і Відрадним
    Дорожники оновлюють покриття на ділянці між проспектами Л. Гузара і Відрадним

    Як повідомлялося, у минулі вихідні у Києві було обмежено рух низкою вулиць у зв'язку із ремонтними роботами на дорогах.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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