До уваги водіїв! У середу буде обмежено рух на вулиці Гарматній
За сприятливої погоди дорожники проводитимуть ремонт
Із 07:00 до 20:00 12 листопада на вул. Гарматній буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Дорожники завершують на цій вулиці середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між проспектами Л. Гузара і Відрадним. 12 листопада влаштовуватимуть верхній шар покриття.
Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено.
Зазначається, що роботи виконають за сприятливих погодних умов.
Київавтодор перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, у минулі вихідні у Києві було обмежено рух низкою вулиць у зв'язку із ремонтними роботами на дорогах.