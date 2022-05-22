Дочка померла у лікарні: рашисти вбили усю сім'ю поліцейського з Бородянки

Іван поховав своїх родичів у селі Пісківка, за 30 км від Бородянки

26-річний поліцейський з Бородянки втратив усю сім'ю під час тимчасової окупації міста росіянами

Ще на початку війни поліцейський Іван з Бородянки раптово втратив шістьох членів сім'ї, зокрема й однорічну доньку – їхній будинок розбомбили рашисти. Його самого врятувало лише те, що того дня він був на чергуванні. Про це повідомляє «ВВС Україна».

За словами 26-річного Івана, від дому нічого не лишилося.

«26 лютого я був на робочому місці в райвідділі поліції, ми розмовляли на вулиці й почули «бабах»! Земля затремтіла. Я почав набирати телефоном всіх своїх родичів: дружину, свого брата, маму, батька, бабусю – і всі були поза зоною досяжності. Я зрозумів, що сталося щось погане», – згадує він.

Коли чоловік дістався додому, замість будинку побачив завали. Незабаром на допомогу прийшли сусіди та родичі, які допомагали розгрібати цеглу. Першим Іван знайшов матір, що лежала мертвою на холодильнику. Потім за 200 метрів він знайшов тіло свого молодшого брата, який втратив обидві ноги та руки. Поряд з ним на грядці сидів його улюблений собака. Потім знайшли його бабусю, теж мертву, засипану цеглою.

Тітці Івана вдалося знайти його однорічну дочку, яка лежала на дивані й була ще жива. Її госпіталізували, проте врятувати дівчинку не вдалося, вона померла того ж дня. Пізніше знайшли дружину поліцейського та його батька.

Після того, що сталося, Іван узяв відпустку всього на три дні, а після цього працював на військовому блокпосту неподалік і допомагав людям евакуюватися на автобусах у безпечні райони. За це Іван отримав медаль за заслуги та відвагу.

«У кожного в Бородянці є біда та проблеми. Треба допомагати людям. Робота та мої друзі – це допомагає та підтримує», – каже поліцейський.

Іван поховав своїх родичів у селі Пісківка, за 30 км від Бородянки.

Нагадаємо, 1 квітня 2022 року ЗСУ вибили російських окупантів з міста. Згодом стало відомо, що у Бородянці найближчими днями мають завершити зведення модульного містечка для жителів міста, які втратили житло.