На «Золотих Воротах» до Дня Києва відкрилася виставка «Незламне місто» (фото)

Напередодні Дня Києва у вестибюлі станції метро «Золоті Ворота» відкрилася виставка художніх робіт «Незламне місто». Про це інформує «Главком» із посиланням на «Київський метрополітен».

На виставці представлені творчі роботи студентів і викладачів Фахового коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Роботи, представлені на виставці фото: КП «Київський метрополітен»

До експозиції увійшли живописні та графічні твори, що відображають Київ як символ стійкості, натхнення та незламності. У своїх роботах митці поєднали історичну спадщину столиці із сучасними образами міста.

Відвідати виставку можна на станції метро «Золоті Ворота» до 11 червня

Виставка «Незламне місто» – це мистецький проєкт, який спрямований на художнє відтворення краси й характеру столиці України через творчі роботи студентів і викладачів.

Коли: до 11 червня.

Місце проведення: «Київський метрополітен», станція метро «Золоті Ворота».

Нагадаємо, в останню неділю травня столиця України святкує свій День народження. Цьогоріч свято припадає на 31 травня. У 2026 році Київ відзначатиме свою 1544-ту річницю від дня заснування (історично умовною датою зародження міста вважається 482 рік). Попри воєнний стан, місто живе, тримається і продовжує надихати. «Главком» зібрав детальний путівник цікавими локаціями, куди можна завітати цими вихідними, аби відчути святкову атмосферу улюбленого Києва.