Рух Південним мостом буде частково обмежено: як довго триватиме ремонт

Південний міст — вантовий міст через Дніпро в Києві, найвищий міст столиці. Розташований в Голосіївському та Дарницькому районах

Із 9:00 30 травня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді з боку с. Корчувате у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро.

Ремонтні роботи виконуватимуть у першій та частково другій смугах руху цілодобово. На час ремонту рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, «Київавтодор» також попередив про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом. Обмеження діятимуть із 12:00 29 травня до 21:00 1 червня.

Також у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

До 31 травня частково обмежено рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.

До слова, у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.