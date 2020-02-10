Домашнє насильство: за тиждень у Києві зафіксовано понад 400 фактів знущань



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Найбільше звернень щодо домашнього насильства надійшло у Дніпровському районі столиці

Протягом минулого тижня у Києві зареєстровано понад 400 звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Згідно зі зведеною інформацією від поліції, районних соціальних служб та Київського міського центру по роботі з жінками, за минулий тиждень зафіксовано 437 звернень щодо домашнього насильства. Найбільше звернень надійшло у Дніпровському районі (45), найменше – у Печерському (12)», – зазначила Хонда.

Вона додала, що протягом цього періоду Київський міський центр по роботі з жінками отримав 82 звернення щодо домашнього насильства. З них від жінок надійшло 76, а від чоловіків – 8. Також у Києві зафіксовано 8 випадків домашнього насильства над дітьми. Двох кривдників направлено для проходження корекційних програм.

Працівники поліції зафіксували 248 звернень щодо домашнього насильства. Правоохоронці винесли 109 термінових заборонних приписів, які забороняють кривднику наближатися до постраждалої особи, чи перебувати в одному місці терміном до 10 діб.

Гаряча лінія з протидії домашнього насильства працює цілодобово за телефонами: 15-00 та 272-15-00.

Як повідомлялося, протягом січня 2020 року у Києві зафіксовано понад 3,3 тис. звернень щодо домашнього насильства.

До слова, київська влада планує навесні 2020 року відкрити «кризову кімнату», де жертви домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів.

В Офісі Генерального прокурора з 2020 року запрацює спеціальний відділ протидії насильству по відношенню до неповнолітніх дітей. У регіонах зазначені функції виконуватимуть структурні підрозділи захисту прав дітей та протидії насильству обласних прокуратур і спеціально уповноважені прокурори на місцях.

Щороку жертвами таких злочинів стають понад 6 тисяч дітей. Насильство в сім’ї є найрозповсюдженішою категорією злочинів на цьому напрямі. Протягом 2019 року їхня кількість сягнула 154. З них левову частку займає сексуальне насильство – скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік.



