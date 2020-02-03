Сумна статистика: за місяць у Києві зафіксовано понад 3 тис. фактів домашнього насильства



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Найбільше звернень щодо домашнього насильства надійшло у Дарницькому районі

Протягом січня 2020 року у Києві зафіксовано понад 3,3 тис. звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Згідно зі зведеною інформацією від поліції, районних соціальних служб та Київського міського центру по роботі з жінками, за минулий місяць зафіксовано 3336 звернень щодо домашнього насильства. Найбільше звернень надійшло у Дарницькому районі (305), найменше – в Печерському (18)», – зазначила Хонда.

Вона додала, що протягом цього періоду Київський міський центр по роботі з жінками отримав 315 звернень щодо домашнього насильства. З них від жінок надійшло 300, а від чоловіків – 15. Також у Києві зафіксовано 36 випадків домашнього насильства над дітьми. Шістьох кривдників направлено для проходження корекційних програм.

У січні поліція зафіксувала 1689 звернень щодо домашнього насильства, з яких підтвердилися 1171. Правоохоронці винесли 351 терміновий заборонний припис, який забороняє кривднику наближатися до постраждалої особи чи перебувати в одному місці терміном до 10 діб. Також складено 479 протоколів стосовно кривдників.

Гаряча лінія з протидії домашнього насильства працює цілодобово за телефонами: 15-00 та 272-15-00.

До слова, київська влада планує навесні 2020 року відкрити «кризову кімнату», де жертви домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів.

В Офісі Генерального прокурора з 2020 року запрацює спеціальний відділ протидії насильству по відношенню до неповнолітніх дітей. У регіонах зазначені функції виконуватимуть структурні підрозділи захисту прав дітей та протидії насильству обласних прокуратур і спеціально уповноважені прокурори на місцях.

Щороку жертвами таких злочинів стають понад 6 тисяч дітей. Насильство в сім’ї є найрозповсюдженішою категорією злочинів на цьому напрямі. Протягом 2019 року їхня кількість сягнула 154. З них левову частку займає сексуальне насильство – скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік.