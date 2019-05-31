Столичні оперативники затримали місцевого наркоторговця



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Правоохоронці затримали киянина зі згортками наркозілля Фото: Нацполіція

30-річний киянин збував заборонені речовини шляхом розкладання «закладок»

У Святошинському районі столиці правоохоронці отримали від місцевих жителів оперативну інформацію щодо збуту киянином канабісу і почали документувати його протиправну діяльність. Працівники управління протидії наркозлочинності затримали фігуранта, а під час поверхневого огляду виявили у нього згортки з наркозіллям. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Після вилучення наркотиків правоохоронці провели за місцем мешкання правопорушника на вулиці Академіка Кіпріанова невідкладний обшук. У результаті процесуальної дії працівники поліції знайшли в оселі понад 30-ти згортків з коноплею.

Встановлено: 30-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом, збував заборонені речовини шляхом розкладання «закладок».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Молодик був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.