  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні оперативники затримали місцевого наркоторговця

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали киянина зі згортками наркозілля - Столичні оперативники затримали місцевого наркоторговця
    Правоохоронці затримали киянина зі згортками наркозілля
    Фото: Нацполіція

    30-річний киянин збував заборонені речовини шляхом розкладання «закладок»

    У Святошинському районі столиці правоохоронці отримали від місцевих жителів оперативну інформацію щодо збуту киянином канабісу і почали документувати його протиправну діяльність. Працівники управління протидії наркозлочинності затримали фігуранта, а під час поверхневого огляду виявили у нього згортки з наркозіллям. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Після вилучення наркотиків правоохоронці провели за місцем мешкання правопорушника на вулиці Академіка Кіпріанова невідкладний обшук. У результаті процесуальної дії працівники поліції знайшли в оселі понад 30-ти згортків з коноплею.

    Читайте також

    Встановлено: 30-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом, збував заборонені речовини шляхом розкладання «закладок».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Столичні оперативники затримали місцевого наркоторговця
    Столичні оперативники затримали місцевого наркоторговця
    Столичні оперативники затримали місцевого наркоторговця

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Молодик був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

    Читайте також
    Національна поліція України обшук Київ кримінал наркотики кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ