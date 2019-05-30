Киянин організував наркопритон у власній квартирі



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У квартирі киянина марихуану та 19 чеків із метадоном Фото: Нацполіція

Зловмисник у своїй оселі збував метадон та канабіс

Столичні детективи повідомили про підозру киянину, який у власній квартирі в Голосіївському районі організував наркопритон. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Детективи провели санкціонований обшук у квартирі 35-річного чоловіка.

«Як розповів начальник слідчого відділення Сергій Бондар, у результаті процесуальної дії правоохоронці вилучили у квартирі киянина марихуану та 19 чеків із метадоном.

«Після проведення експертного дослідження ми звернулися до суду з клопотанням про взяття зловмисника під вартою. Зараз фігурантові оголошена підозра за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною першою статті 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України», - повідомив Бондар.

Встановлено, що правопорушник створив у своїй оселі наркопритон, де збував наркотичні та психотропні засоби. За вчинення цих протиправних дій чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.