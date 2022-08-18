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Допуск людей до укриттів. Влада Києва звернулася до власників приміщень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допуск людей до укриттів. Влада Києва звернулася до власників приміщень
Укриття повинні мати освітлення та нормальний санітарний стан для перебування людей
КМДА/Facebook

Власники приміщень, де розташовані укриття, мають надавати людям доступ до них

У столиці власники та орендарі приміщень, де розташовані об’єкти цивільного захисту населення – сховища та укриття, зобов’язані забезпечувати вільний доступ до них під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Ті, хто не усвідомлює цю необхідність у воєнний час, можуть звільнити ці приміщення і віддати їх іншим власникам. Місто спільно з рятувальниками та правоохоронними органами реагуватиме на випадки недопуску людей в укриття», – йдеться в повідомленні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що якщо в будівлі є укриття чи сховище, воно залишається укриттям або сховищем незалежно від форми власності чи управління, незалежно від зміни орендаря чи власника. І під час воєнного стану ці приміщення повинні використовуватися за призначенням. 

«Наша мета пояснити власникам, що від них вимагається. Насправді, зовсім небагато: знайти компроміс з людьми і надавати людям доступ до безпечних місць, як це встановлено законом. Ми переживаємо страшні часи війни і повинні підтримувати й допомагати один одному. В іншому випадку – місто втручатиметься і вирішуватиме проблему жорстко», – додав Пантелеєв.

Зазначені приміщення повинні мати освітлення, нормальний санітарний стан для перебування людей, зокрема маленьких дітей.

Раніше повідомлялося, що влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту. Такі укриття є в Ізраїлі і вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів.

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Теги: росія окупанти Київ війна Україна війна в Україні

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