Допуск людей до укриттів. Влада Києва звернулася до власників приміщень

Власники приміщень, де розташовані укриття, мають надавати людям доступ до них

У столиці власники та орендарі приміщень, де розташовані об’єкти цивільного захисту населення – сховища та укриття, зобов’язані забезпечувати вільний доступ до них під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Ті, хто не усвідомлює цю необхідність у воєнний час, можуть звільнити ці приміщення і віддати їх іншим власникам. Місто спільно з рятувальниками та правоохоронними органами реагуватиме на випадки недопуску людей в укриття», – йдеться в повідомленні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що якщо в будівлі є укриття чи сховище, воно залишається укриттям або сховищем незалежно від форми власності чи управління, незалежно від зміни орендаря чи власника. І під час воєнного стану ці приміщення повинні використовуватися за призначенням.

«Наша мета пояснити власникам, що від них вимагається. Насправді, зовсім небагато: знайти компроміс з людьми і надавати людям доступ до безпечних місць, як це встановлено законом. Ми переживаємо страшні часи війни і повинні підтримувати й допомагати один одному. В іншому випадку – місто втручатиметься і вирішуватиме проблему жорстко», – додав Пантелеєв.

Зазначені приміщення повинні мати освітлення, нормальний санітарний стан для перебування людей, зокрема маленьких дітей.

Раніше повідомлялося, що влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту. Такі укриття є в Ізраїлі і вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів.