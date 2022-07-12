Звільнений за відмову йти в укриття лікар відсудив чималу компенсацію

Лікарня має компенсувати медикові середній заробіток, який він міг отримати за час звільнення

Медик вважає, що звільнення за відмову спускатися в підвал – це надто суворе покарання

Шевченківський районний суд Львова визнав незаконним звільнення лікаря Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Назара Моряка, який під час повітряної тривоги відмовився йти в укриття. Лікарю вдалось поновитись на посаді та відсудити в лікарні 128,3 тис. грн за вимушені прогули після звільнення, повідомляє Hromadske.

Як зазначається у матеріалах справи, Назар Моряк працював у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лікарем з медицини невідкладних станів та керував бригадою швидкої допомоги. Вранці 2 березня під час оголошеної у Львові повітряної тривоги між Назаром Моряком та в. о. директора Центру Андрієм Васьком виник конфлікт, оскільки медик відмовився спускатися в укриття.

Після службового розслідування 4 березня Андрій Васько видав наказ про звільнення медика на підставі п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП (одноразове грубе порушення трудових обов’язків). Лікар із цим рішенням не погодився та звернувся до суду. За його словами, керівник медзакладу обрав найбільш суворе покарання, не врахувавши обставини та наслідки його вчинку.

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що підстава, за якою звільнили лікаря, є незаконною, адже Назар Моряк не є керівником медзакладу, а лише керує бригадою швидкої допомоги. Тож 30 червня суддя Шевченківського районного суду Львова Наталія Луців-Шумська визнала наказ про звільнення медика незаконним та зобов’язала керівництво Центру поновити його на посаді з 5 березня та виплатити йому 24,6 тис. грн як частину середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Крім цього, Центр має виплатити Назару Моряку середній заробіток, який він міг отримати за час звільнення з 5 березня до 30 червня, а це – 98,6 тис. грн, а також компенсувати 5 тис. грн витрат на адвоката. Загалом лікар відсудив у медзакладу 128,3 тис. грн компенсації.

Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль закликав жителів регіону не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Чиновник показав відео симуляції влучання різних типів російських ракет у житлові будинки, яка демонструє дію вибухової хвилі при влучанні.

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