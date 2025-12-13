Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 14 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 14 грудня

1.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30, та з 22:30 до 24:00.

1.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30, та з 22:30 до 24:00.

2.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30, та з 22:30 до 24:00.

2.2 черга – без світла з 12:00 до 19:00.

3.1 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.

3.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.

4.1 черга – без світла з 15:30 до 19:00.

4.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.

5.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 13:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

5.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30.

6.1 черга – без світла з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30.

6.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:00.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.