Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 14 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 14 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30, та з 22:30 до 24:00.
  • 1.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30, та з 22:30 до 24:00.
  • 2.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30, та з 22:30 до 24:00.
  • 2.2 черга – без світла з 12:00 до 19:00.
  • 3.1 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.
  • 3.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.
  • 4.1 черга – без світла з 15:30 до 19:00.
  • 4.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 13:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30.
  • 6.1 черга – без світла з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30.
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:00.
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року фото 2

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: черга відключення відключення світла ДТЕК Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колісник зробив заяву про ситуацію в енергосистемі України 10 грудня 2025 року
У низці регіонів ситуація зі світлом поступово покращується – Міненерго
10 грудня, 12:08
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
6 грудня, 07:58
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
3 грудня, 18:02
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
3 грудня, 16:57
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
29 листопада, 23:31
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак
24 листопада, 17:22
Росіяни активно атакують обʼєкти ДТЕК, що завдає великих збитків
ДТЕК увійшов в число лідерів української економіки – рейтинг Новини компаній
23 листопада, 13:31
Попри проблеми зі зв'язком, 95 % мережі компанії lifecell продовжують працювати
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву
20 листопада, 15:35
Водій Skoda Octavia збив чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги
На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода
20 листопада, 13:10

Новини

Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій
Повітряна тривога у Києві тривала 35 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 35 хвилин
Де у Києві купити продуктові товари 13-14 грудня: адреси ярмарків
Де у Києві купити продуктові товари 13-14 грудня: адреси ярмарків

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua