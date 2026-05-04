У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше

У Києві звільнили понад 900 кв. м міського простору від незаконних кіосків, гаражів та літніх майданчиків

Протягом останнього тижня у п’яти районах столиці було демонтовано 61 об’єкт. Примітно, що 19 із них власники прибрали самостійно після отримання відповідних приписів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київблагоустрій».

Протягом тижня демонтовано 61 об'єкт у п'яти районах столиці:

Солом’янський – 31;

Шевченківський – 19;

Святошинський – 8;

Печерський – 2;

Подільський – 1.

Серед демонтованого: павільйони, кіоски, обладнання для лотерей, точки продажу квітів та одягу, літні майданчики, альтанки, гаражі, огорожі, пости охорони та шлагбауми. У трьох об’єктах зафіксовано продаж алкоголю, що є порушенням.

Також виявлено 11 випадків перевищення дозволеної площі та шість демонтажів за зверненнями мешканців, щодо розміщення МАФів на прибудинковій території.

Внаслідок демонтажу звільнено 908,55 м² міського простору.

Нагадаємо, комунальні служби столиці завершили роботи з очищення Харківського шосе від тимчасових споруд. Зазначається, що замість демонтованих кіосків на звільненій території планують розширити дорожню мережу та облаштувати нову пішохідну інфраструктуру європейського зразка.