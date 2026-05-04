У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше

Ірина Міллер

фото: КП «Київблагоустрій»

У Києві звільнили понад 900 кв. м міського простору від незаконних кіосків, гаражів та літніх майданчиків

Протягом останнього тижня у п’яти районах столиці було демонтовано 61 об’єкт. Примітно, що 19 із них власники прибрали самостійно після отримання відповідних приписів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київблагоустрій».

фото: КП «Київблагоустрій»

Протягом тижня демонтовано 61 об’єкт у п’яти районах столиці:

  • Солом’янський – 31;
  • Шевченківський – 19;
  • Святошинський – 8;
  • Печерський – 2;
  • Подільський – 1.

19 об’єктів власники демонтували самостійно.

Серед демонтованого: павільйони, кіоски, обладнання для лотерей, точки продажу квітів та одягу, літні майданчики, альтанки, гаражі, огорожі, пости охорони та шлагбауми. У трьох об’єктах зафіксовано продаж алкоголю, що є порушенням.

Також виявлено 11 випадків перевищення дозволеної площі та шість демонтажів за зверненнями мешканців, щодо розміщення МАФів на прибудинковій території.

Внаслідок демонтажу звільнено 908,55 м² міського простору.

Нагадаємо, комунальні служби столиці завершили роботи з очищення Харківського шосе від тимчасових споруд. Зазначається, що замість демонтованих кіосків на звільненій території планують розширити дорожню мережу та облаштувати нову пішохідну інфраструктуру європейського зразка. 

