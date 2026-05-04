Ремонт столичного фунікулера: активісти розкритикували графік проведення робіт

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Дослідження експертів довело, що серпень є одним із пікових місяців для фунікулера
фото: пасажири Києва/Facebook

Понад 10 років поспіль фунікулер закривають на плановий місячний ремонт у серпні

«Київпастранс» знову не відремонтував столичний фунікулер у період низького пасажиропотоку. Про це заявляють представники громадської організації «Пасажири Києва», інформує «Главком»

У спільноті повідомили, що понад 10 років поспіль столичний фунікулер закривають на плановий місячний ремонт у серпні. Минулого року в КМДА пояснювали це тим, що наприкінці літа кількість пасажирів нібито найнижча. Проте дослідження експертів довело, що серпень є одним із пікових місяців для фунікулера.

Цьогоріч транспортники проігнорували заклики перенести ремонт на березень або квітень. А вже з травня, як засвідчили минулі вихідні, розпочався активний період користування цим видом транспорту.

Фахівці наголошують, що в європейських містах подібний транспорт ремонтують ранньої весни або пізньої осені, коли людей менше, а погодні умови ще дозволяють проводити роботи.

За підрахунками організації, перенесення ремонту з серпня на весну чи осінь могло б додатково приносити фунікулеру 1,5–2 млн грн виручки щороку. Натомість ці кошти просто втрачаються через закриття транспорту під час піку відвідуваності.

Нагадаємо, «Київпастранс» 14 липня 2025 року закривав столичний фунікулер на плановий ремонт. Спільнота «Пасажири Києва» запитала дані пасажиропотоку у перевізника та вивчила досвід європейських країн. В Європі загалом цілорічні фунікулери також щороку закриваються на ремонт, однак ці роботи проходять пізно восени або рано навесні. 

«Пасажири Києва»: «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон
інфорграфіка: «Пасажири Києва»

В громадській організації додали, що у спекотні місяці на Поштовій площі біля Дніпра максимальний потік людей – плановими ремонтами місто та перевізник власноруч скорочує виручку фунікулера та збільшує незручності більшій кількості потенційних пасажирів.

Зокрема, у липні 2025 року фунікулер (до зупинки на ремонт) перевозив в середньому 12,5 тис. осіб щодня, тоді як у березні – 6,7 тис. людей, а у квітні – 7 тисяч. Водночас до 2014-го київський фунікулер ремонтувався за більш адекватним графіком – у вересні-жовтні. 

Після дослідження громадська організація звернулася до «Київпастрансу» із закликом у подальшому виконувати щорічний ремонт виключно в низький сезон – у лютому-березні або листопаді.

«Пасажири Києва»: «Київпастранс» вже 10 років поспіль ремонтує фунікулер у піковий сезон
скриншот

До слова, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

