У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

26-річний працівник поліції на смерть збив пішохода прямо на «зебрі» та втік

В Івано-Франківську поліцейський на смерть збив пішохода і втік з місця події, залишивши потерпілого помирати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

ДТП сталася у ніч проти 5 квітня – близько 00:26 – на вулиці Галицькій. Водій авто здійснив наїзд на 32-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Замість того, щоб викликати «швидку», зловмисник втік з місця події, залишивши потерпілого напризволяще. Від отриманих травм він загинув на місці.

Поліцейські встановили авто та особу водія, причетного до скоєння автопригоди. Зловмисником виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські «доставили його для проведення першочергових слідчих дій».

За фактом ДТП усі матеріали буде передано до ДБР. Поліція запевняє, що «сприятиме проведенню повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин ДТП».

Раніше у Києві трапилася масштабна ДТП, серед учасників якої був екіпаж поліції. У службового автомобіля зафіксовано значні пошкодження передньої частини, спрацювали системи пасивної безпеки (подушки), що може свідчити про високу швидкість або значну силу удару.

Також жахлива аварія сталася у Чернівцях, у ній загинув молодий рятувальник.