Київщина: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Графіки відключення світла у Київській області 2 грудня
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Київській області 2 грудня

Завтра, 2 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 2 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.1 черга – без світла з 08:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 3.1 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 5.1 черга – без світла з 12:00 до 16:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:00 до 16:00;
  • 6.1 черга – без світла з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00.
Нагадаємо, завтра, 2 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

