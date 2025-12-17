Головна Київ Новини
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Завдяки успішній роботі сил ППО ворожі цілі були збиті
фото з відкритих джерел

Голова КОВА запевнив, що всім мешканцям, чиє житло постраждало, буде надана необхідна допомога

У ніч проти 17 грудня, Київщина вкотре опинилася під ударом ворожих безпілотників. Про наслідки атаки повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, завдяки успішній роботі сил ППО ворожі цілі були збиті. Постраждалих серед населення немає, а влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Однак унаслідок падіння уламків та вибухової хвилі у Вишгородському районі зафіксовано пошкодження двох двоповерхових житлових будинків, у будівлях вибито вікна та пошкоджено скління.

Голова КОВА запевнив, що всім мешканцям, чиє житло постраждало, буде надана необхідна допомога. 

Нагадаємо, увечері 16 грудня у Києві та області гриміли вибухи, окупанти атакували регіон безпілотниками. Повітряна тривога у столиці тривала 1 годину 16 хвилин.

До слова, сьогодні, 17 грудня, у Києві та області через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену масованими російськими обстрілами, знов діятимуть заходи з обмеження електропостачання. 

Теги: обстріл Київщина тривога

