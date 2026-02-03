Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ

Російські війська цієї ночі обстріляли енергообʼєкти, що обігрівали райони Києва, Харкова та Дніпра

Міністр енергетики Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовця.

Уночі ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Шмигаль підкреслив, що Росія атакувала українську енергетику свідомо.

Шмигаль показав наслідки ворожого удару секретарю НАТО фото: Денис Шмигаль

«Саме тоді, коли температура опустилася до -25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже Росія нарощує своє виробництво», – додав він.

Шмигаль та Рютте обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. «Маємо працювати спільно, оскільки Росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом допоможе нам посилити захист інфраструктури», – додав урядовець.

Наслідки нічної атаки на енергообʼєкт фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.