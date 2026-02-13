Головна Київ Новини
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Водолазний підрозділ ДСНС щодня виходить на лід, метр за метром обстежуючи акваторію
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Вже обстежено близько 50 тис. кв.м водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів

Вже тиждень у Вишгородському районі не припиняються пошукові роботи на воді. Водолази ДСНС намагаються знайти водія транспортного засобу, який провалився під лід ще 5 лютого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини

Нагадаємо, минулого тижня поблизу села Лебедівка на Київському водосховищі під кригу провалився автомобіль. Того ж дня рятувальники-водолази зуміли відшукати затонулу автівку та тіло загиблого пасажира. Проте водія всередині салону не виявилося – його доля досі залишається невідомою. 

фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Водолазний підрозділ ДСНС щодня виходить на лід, метр за метром обстежуючи акваторію. Пошуки ведуться у надзвичайно складних умовах – із багаторазовими зануреннями у крижану воду, за низької температури та обмеженої видимості.

фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

«Станом на сьогодні вже обстежено близько 50 тис. кв.м. водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Ця трагедія стала черговим нагадуванням про небезпеку зимових розваг. За попередньою інформацією, автомобіль міг опинитися на кризі під час так званого «дрифту».

«Легка на вигляд крига не витримує ваги автомобіля, а ризикована розвага може коштувати життя. Жодні емоції чи адреналін не варті людського життя», – наголошують у ДСНС і вкотре закликають громадян не виїжджати на лід транспортними засобами та не нехтувати елементарними правилами безпеки.

Нагадаємо, на обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу. Тіло одного з них уже знайшли, пошуки іншого тривають. Напередодні у соціальних мережах поширили відео, на якому видно, як автомобіль виїжджає на кригу Київського водосховища і за короткий час йде під лід.

До слова, німецький соціальний і військовий фотограф Тілль Маєр оприлюднив серію світлин із Київського водосховища, зроблених під час сильних морозів. Через низькі температури водосховище перетворилося на суцільний крижаний простір, який місцеві жителі використовують для прогулянок і відпочинку. На фотографіях зафіксовані люди з дітьми та домашніми тваринами, які гуляють по кризі, роблять фото, танцюють і проводять дозвілля просто неба.

Водночас, на Київському водосховищі двоє мандрівників здійснили пішохідний перехід замерзлою акваторією за маршрутом Козаровичі – Лебедівка – Козаровичі. Загальна протяжність маршруту склала близько 27 км, при цьому відстань між протилежними берегами у Вишгородському районі становить орієнтовно 13,5 км. Учасники переходу повідомили, що перед рухом перевіряли товщину льоду по всій дистанції. За їхніми даними, вона перевищувала 20 см, що відповідає рекомендаціям безпеки для групового пересування.

