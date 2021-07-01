Дві киянки збували порноматеріали за участю власних маленьких доньок

На комп’ютерній техніці та телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.

Жінки збували в інтернеті відеоматеріали порнографічного характеру

Дві мешканки Києва розбещували своїх малолітніх дочок та виготовляли за їхньої участі протиправний контент. Від протиправних дій постраждалих діти 6 та 9 років. Кримінальне правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Києва. Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

Фото- та відеоматеріали порнографічного характеру жінки збували в інтернеті. Вартість одного складала до 2 тисяч гривень.

В оселях зловмисниць правоохоронці провели обшуки із залученням судового експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На комп’ютерній техніці та телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.

Обох жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілих дітей на час проведення слідчих дій поміщено до соціальних центрів.

Зловмисницям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Одній фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншій зловмисниці. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.