Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем
Новонароджена дитина, похована живцем в Індії, бореться за своє життя
фото:Anoop Mishra

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити особи батьків дівчинки

В Індії сталася жахлива знахідка: 20-денна дівчинка була знайдена живою, похованою під шаром землі. Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, лікарі роблять усе можливе, щоб її врятувати. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Немовля випадково виявив місцевий пастух. Він почув ледь чутний плач, що доносився з-під земляного пагорба. Підійшовши ближче, чоловік побачив, як із землі стирчить дитяча рука. Він одразу покликав мешканців села, які викликали поліцію. Правоохоронці відкопали дитину та негайно доправили до лікарні. 

Лікар Раджеш Кумар повідомив, що дівчинку привезли у вкрай тяжкому стані. Вона була вся в бруді, з ознаками задухи, оскільки земля потрапила їй у рот і ніс. На тілі були помітні укуси комах, а також, можливо, сліди нападу тварини. Через добу стан дитини дещо покращився, але потім знову погіршився через інфекцію.

«Прогноз несприятливий, але ми робимо все можливе, щоб її врятувати», – зазначив Кумар.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити особи батьків дівчинки.

 За даними BBC, такі інциденти в Індії часто пов’язують з традиційними упередженнями, згідно з якими в сім'ях надають перевагу синам. Правозахисні організації вказують на те, що дівчаток часто вважають фінансовим тягарем, особливо у бідних родинах. Попри офіційну заборону на визначення статі дитини до народження, у країні досі працюють підпільні клініки, а випадки дітовбивства новонароджених дівчаток не є рідкістю. За оцінками, мільйони індійських жінок стали жертвами таких практик.

До слова, у Львові правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно батька, який залишив свого малолітнього сина в небезпеці. Чоловік забув люльку з немовлям на даху свого автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження.

Читайте також:

Теги: розслідування дитина Індія немовля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
2 вересня, 10:13
24-річний Роман Смолянюк служив у підрозділі Національної гвардії
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
23 серпня, 19:50
Цьогорічний саміт буде найбільшим з часу заснування Шанхайської організації співробітництва
Саміт у Китаї: навіщо Сі збирає Путіна і Моді? Роз'яснення Reuters
27 серпня, 09:05
Сарвеш важко відновлюється після операції
У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
31 серпня, 16:16
Резервуари на нафтопереробному заводі Hindustan Petroleum Corp
Індія скорочує імпорт російської нафти – Bloomberg
26 серпня, 19:47
Поліція охороняє місце, де було знайдено уламки
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю впав ще один «НЛО»
8 вересня, 08:26
У сім'ї спадкових пожежників перерветься «хлопчачий» рід
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
11 вересня, 21:09
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 15 вересня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист клопотав про повторний перегляд відео
15 вересня, 22:05
ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
16 вересня, 14:30

Соціум

В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем
В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем
Вибух бензовоза у Мехіко: 25 людей загинули
Вибух бензовоза у Мехіко: 25 людей загинули
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
Чому купатися у Венеції – погана ідея: досвід британських туристів
Чому купатися у Венеції – погана ідея: досвід британських туристів

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua