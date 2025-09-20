В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем

Новонароджена дитина, похована живцем в Індії, бореться за своє життя

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити особи батьків дівчинки

В Індії сталася жахлива знахідка: 20-денна дівчинка була знайдена живою, похованою під шаром землі. Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, лікарі роблять усе можливе, щоб її врятувати. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Немовля випадково виявив місцевий пастух. Він почув ледь чутний плач, що доносився з-під земляного пагорба. Підійшовши ближче, чоловік побачив, як із землі стирчить дитяча рука. Він одразу покликав мешканців села, які викликали поліцію. Правоохоронці відкопали дитину та негайно доправили до лікарні.

Лікар Раджеш Кумар повідомив, що дівчинку привезли у вкрай тяжкому стані. Вона була вся в бруді, з ознаками задухи, оскільки земля потрапила їй у рот і ніс. На тілі були помітні укуси комах, а також, можливо, сліди нападу тварини. Через добу стан дитини дещо покращився, але потім знову погіршився через інфекцію.

«Прогноз несприятливий, але ми робимо все можливе, щоб її врятувати», – зазначив Кумар.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити особи батьків дівчинки.

За даними BBC, такі інциденти в Індії часто пов’язують з традиційними упередженнями, згідно з якими в сім'ях надають перевагу синам. Правозахисні організації вказують на те, що дівчаток часто вважають фінансовим тягарем, особливо у бідних родинах. Попри офіційну заборону на визначення статі дитини до народження, у країні досі працюють підпільні клініки, а випадки дітовбивства новонароджених дівчаток не є рідкістю. За оцінками, мільйони індійських жінок стали жертвами таких практик.

До слова, у Львові правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно батька, який залишив свого малолітнього сина в небезпеці. Чоловік забув люльку з немовлям на даху свого автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження.