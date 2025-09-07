Трагедія на фунікулері у Лісабоні: стала відома причина аварії

Остаточний звіт про причини аварії буде опубліковано пізніше

У Лісабоні, в результаті смертельної аварії трамвая Elevador da Gloria загинуло 17 осіб, ще 21 особа отримала поранення. Згідно з попередніми результатами розслідування, трамвай зійшов з рейок через обрив тросу, що з'єднував два вагони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

За даними звіту Управління з розслідування авіаційних та залізничних аварій, обрив тросу стався після того, як кабіна на вершині пагорба втратила балансувальну силу, що надавав з'єднувальний трос. Кабіна, що спускалася вниз, продовжила прискорюватися після того, як гальмівні системи не змогли зупинити рух.

Гальмівні дії, зокрема пневматичне гальмо та ручне гальмо, не мали ефекту і не змогли знизити швидкість кабіни. В результаті, швидкість збільшилася, що спричинило трагедію.

За словами свідків та на основі огляду уламків на місці події, одразу було встановлено, що з'єднувальний трос обірвався на точці кріплення до кабіни, що знаходилася на вершині пагорба.

Очікується, що остаточний звіт про причини аварії буде опубліковано пізніше. Місцева влада продовжує розслідування, аби з'ясувати всі обставини катастрофи.

Раніше стало відомо, що внаслідок аварії фунікулера у Лісабоні 3 вересня загинув громадянин України. Як зазначає Міністерство закордонних справ, громадян України був 1971 року народження. Інших деталей про особу загиблого не наводиться.

За підтвердженою інформацією, серед поранених є громадяни різних країн: четверо португальців, двоє німців, двоє іспанців, один південнокореєць, один житель Кабо-Верде, один канадець, один італієць, один француз, один швейцарець та один марокканець.

Elevador da Glória – з'єднує площу Restauradores з районом Bairro Alto і є однією з головних туристичних визначних пам'яток Лісабона, щорічно перевозячи понад три мільйони пасажирів. Фунікулер був введений в експлуатацію 24 жовтня 1985 року, є не тільки важливим транспортним засобом, але і символом Лісабона. Отримав статус національного пам'ятника в лютому 2002 року.

Як повідомляли раніше, мер Лісабона Карлуш Моедаш оголосив у місті жалобу, заявивши, що це «трагічний випадок, якого ми ще ніколи не бачили». Президент Марселу Ребелу ді Соза та прем'єр-міністр Луїш Монтенегру висловили глибокі співчуття родинам загиблих та постраждалим.