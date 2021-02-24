Двом посадовцям оголошено підозру через загибель чоловіка на будівництві

Робітник упав з восьмого поверху будівельного майданчика на шостий

Слідче управління поліції в Києві повідомило про підозру директору приватного товариства та виконробу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт на будівництві, що спричинило загибель людини та створило загрозу загибелі інших людей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, троє робітників виконували будівельні роботи з монтажу опалубки на восьмому поверсі будівельного майданчика на вул. Польовій у Києві.

Виявивши недолік будівельної конструкції, один з працівників почав підіймати опалубку з метою підкласти під неї додаткові матеріали, щоб таким чином підняти її. Інші робітники вирішили йому допомогти.

Згуртувавшись в одному місці та не дотримуючись правил монтажу, охорони праці та техніки безпеки, робітники перевищили навантаження на конструкцію захисної решітки. В результаті конструкція порушилась, нахилилась та впала. Двоє працівників встигли вхопитись за край опалубки, а третій впав на площадку сходового маршу шостого поверху та загинув.

За результатами розслідування директору товариства та виконробу, які відповідно до посадових обов’язків несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що створило загрозу загибелі людей, та ті ж дії, що призвели до загибелі людини).

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 27 січня на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти.

Так, на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

У Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху. 23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом падіння двох чоловіків у шахту ліфта в недобудові.