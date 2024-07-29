Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість

За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн грн

До суду передано справу колишнього директора управління капбудівництва «Київводоканалу» за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в одному з районів столиці. Він підписав акти з завищеною вартістю робіт, що призвело до збитків бюджету на 3,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році між ПрАТ «АК «Київводоканал» та підрядною організацією укладено договори на проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж. Як з’ясувалося, підрядник необґрунтовано завищив вартість матеріалів та робіт.

В прокуратурі підкреслили, що в той самий час, обвинувачений, що тоді обіймав посаду директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал», не перевіривши ціни на будівельний матеріал на ринку та обсяги виконаних робіт, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт, до яких було внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт та закуплених матеріалів.

За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн грн.

«Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в Оболонському районі м. Києва (ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська».