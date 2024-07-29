Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
фіто: Київська міська прокуратура

За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн грн

До суду передано справу колишнього директора управління капбудівництва «Київводоканалу»  за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в одному з районів столиці. Він підписав акти з завищеною вартістю робіт, що призвело до збитків бюджету на 3,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році між ПрАТ «АК «Київводоканал» та підрядною організацією укладено договори на проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж. Як з’ясувалося, підрядник необґрунтовано завищив вартість матеріалів та робіт.

В прокуратурі підкреслили, що в той самий час, обвинувачений, що тоді обіймав посаду директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал», не перевіривши ціни на будівельний матеріал на ринку та обсяги виконаних робіт, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт, до яких було внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт та закуплених матеріалів.

За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн грн.

«Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в Оболонському районі м. Києва (ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська». 

Теги: прокурор штраф Київводоканал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Коломойський
Суд продовжив арешт Коломойського
19 липня, 15:44
Слідством встановлено, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову
Директор компанії експортував воду замість добрив: викрито аферу на 33 млн (відео)
19 липня, 12:45
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, витрати на облік зазначених правопорушень
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
16 липня, 15:36
У своїй оселі загинула жінка 40 років
Росіяни атакували два міста на Донеччині: є загиблі та поранені
14 липня, 19:53
Футболіст працює разом із батьком
Футболіст-мільйонер Бундесліги влаштувався працювати в кондитерську
13 липня, 19:21
Українці працювали у Польщі нелегально, прибираючи готель
Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України
9 липня, 06:02
Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано
Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці
6 липня, 21:27
Скасування арешту «облгазів Фірташа». Що це було?
Скасування арешту «облгазів Фірташа». Що це було? бізнес і право
5 липня, 13:10
Жодна машина не постраждала в авіакатастрофі, яка сталася на автомагістралі А4 в Нуаз'єлі на схід від французької столиці
Приватний літак розбився на автостраді поблизу Парижа: є загиблі
30 червня, 23:35

Новини

У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Києві приспущено головний прапор України: причина
Спецпредставниця США з відновлення економіки України приїхала до Києва
Спецпредставниця США з відновлення економіки України приїхала до Києва
Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища
Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
55K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua