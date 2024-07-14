Росіяни атакували два міста на Донеччині: є загиблі та поранені

У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці

Удень 14 липня російські війська обстріляли міста Мирноград та Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, у Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці. Унаслідок цього в своїй оселі загинула жінка 40 років. Ще 6 людей зазнали поранень, їх доправили до лікарні. Під завалами можуть бути 2 людини.

У Лимані російські війська вдарили по будинку та кав’ярні – поранені 3 людини.

За даними Офісу генпрокурора, попередньо, окупанти стріляли по Минограду «УМПБ Д-30СН».

Нагадаємо, 12 липня російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН. Вони влучили в зупинку та адмінбудівлю. На місці загинули троє чоловіків, серед них – 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні. Також є поранені: 16-річний хлопець і ще 8 людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 крамниці, 2 заклади освіти і цивільний автомобіль.

Нагадаємо, російські загарбники скинули на підприємство міста Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, а також атакували місто касетними боєприпасами та ФАБ-500. Щонайменше п'ятеро людей загинули.