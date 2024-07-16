Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, витрати на облік зазначених правопорушень

Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уповноважені розглядати справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. Якщо ж порушник не сплачує штраф після визначеного терміну – постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби або роботи. Про це повідомляють у Міноборони, пише РБК-Україна.

«Справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності розглядають ТЦК СП», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони роблять це цілодобово.

При цьому штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Відповідно до статті 308 – Примусове виконання постанови про стягнення штрафу – у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу; витрати на облік зазначених правопорушень.

При цьому, дії державних виконавців стосовно примусового виконання постанов ТЦК регулюються Законом України «Про виконавче провадження», який передбачає право державних виконавців, зокрема, накладати арешт на банківські рахунки та майно правопорушників.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.