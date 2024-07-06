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Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці
Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано
фото: Офіс генерального прокурора/Telegram

Водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою

Офіс генерального прокурора повідомив подробиці трагічної аварії на Рівненщині, що забрала життя 14 людей.

За даними слідства, 6 липня на дорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Верхів Рівненського району Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою «Рівне-Хмельницький». Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.

Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці фото 1

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано.

Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці фото 2

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України). Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області. Визначено групу прокурорів та слідчих із числа найдосвідченіших працівників.

Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці фото 3

Хід розслідування перебуває на контролі обласної прокуратури.

Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці фото 4

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині трапилася масштабна автотроща. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 1

Нагадаємо,  3 липня, в поблизу села Іванівка, що на Обухівщині, сталася ДТП. В результаті чого загинув кермувальник велосипеда. 

Також у Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції. Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.

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Теги: Старокостянтинів Рівне розслідування аварія водій прокурор

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