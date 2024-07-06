Масштабна аварія на Рівненщині: Офіс генпрокурора повідомив подробиці

Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано

Водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою

Офіс генерального прокурора повідомив подробиці трагічної аварії на Рівненщині, що забрала життя 14 людей.

За даними слідства, 6 липня на дорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Верхів Рівненського району Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою «Рівне-Хмельницький». Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України). Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області. Визначено групу прокурорів та слідчих із числа найдосвідченіших працівників.

Хід розслідування перебуває на контролі обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині трапилася масштабна автотроща. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 1

Нагадаємо, 3 липня, в поблизу села Іванівка, що на Обухівщині, сталася ДТП. В результаті чого загинув кермувальник велосипеда.

Також у Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Закарпатській області сталася аварія за участю рейсового автобуса, у результаті ДТП є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба головного управління нацполіції. Як зазначається, за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса, значні травми у трьох з них, зокрема, неповнолітньої дівчини.