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Бенюк очолив Театр на Подолі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Бенюк очолив Театр на Подолі
Богдан Бенюк очолив Театр на Подолі
фото: Театр на Подолі

Сьогодні набрав чинності наказ про призначення на посаду Богдана Бенюка

Новим художнім керівником Театру на Подолі став актор театру та кіно, Народний артист України Богдан Бенюк. Про це повідомила пресслужба Театру на Подолі.

У вівторок, 8 листопада, набрав чинності наказ про призначення Богдана Бенюка на посаду художнього керівника.

«У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу. Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє який він справжній Театр на Подолі. Сказати, що ми вітаємо в нашій сім'ї недоречно, бо Богдан Михайлович давно її частина, та тепер він її голова», – йдеться у повідомленні Театру на Подолі.

Нагадаємо, 65 річний Богдан Бенюк у 1978 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1978 року він грав у Київському театрі юного глядача, з 1980 року став провідним актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, працював викладачем у іституті імені Карпенка-Карого, у 1999 році разом із колегою по сцені, актором Анатолієм Хостікоєвим заснував Театральну кампанію Бенюк і Хостікоєв. З лютого 2018 року Богдан Бенюк очолює кафедру акторського мистецтва та режисури драми у інституті імені Карпенка-Карого.

Богдан Бенюк також активно знімається у кіно. Серед найсвіжіших кіно робіт картини Іван Сила (2013), Урсус (2015), Таємний щоденник Симона Петлюри (2018), Тарас. Повернення (2019), Мати Апостолів (2020), Східняк (2020).

Бенюк був членом Партії зелених України. Нині заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член Політвиконкому ВО «Свобода». Народний депутат України 7-го скликання (другий у виборчому списку політичної партії ВО «Свобода» на виборах до Верховної Ради 2012 року.

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Теги: Київ наказ культура театр артист актор

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