Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі
Жителі Німеччини активно замовляють приватні бомбосховища після загрози з боку російських дронів
Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Люди та компанії масово замовляють укриття у відповідь на загрозу нової агресії, обираючи міні-бункери та переобладнані підвали

Після інциденту з російськими дронами на території Польщі у Німеччині значно зросла кількість запитів на приватні захисні бункери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Німеччина переживає бум попиту на приватні бомбосховища: клієнти хочуть мати власні укриття у будинках та на садових ділянках. За даними BSSD Defence, від січня 2025 року попит на їхню продукцію виріс на половину. Окрім приватних замовлень, домовласники звертаються за консультаціями від імені орендарів та компаній.

Зростання попиту пов’язують із інцидентом вторгнення російських дронів до Польщі. Deutsche Schutzraum-Zentrum з Мюнхена повідомляє, що дедалі більше людей цікавляться міні-бункерами – доступним варіантом укриття в підвалі або на ділянці. Для будівництва останніх потрібен дозвіл.

Раніше голова Федерального відомства цивільного захисту Ральф Тіслер заявляв, що Німеччина планує створити 1 мільйон місць у державних бомбосховищах. Для цього модернізують тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали громадських будівель.

За даними виробників, попит у 2025 році зріс на 50%, причому укриття замовляють як приватні особи, так і компанії. Експерти наголошують, що одночасно з державними планами приватні ініціативи допомагають підвищити безпеку населення на тлі зростаючої загрози з боку РФ.

Нагадаємо, що Німеччина планує розширення бункерів через побоювання нападу з боку Росії. Про це заявив Ральф Тіслер, голова Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK), попереджаючи, що країна недостатньо підготовлена до реалій конфлікту. 

«Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна – це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі», – сказав Тіслер новинному виданню «Süddeutsche Zeitung».

Тіслер закликав до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення місць розташування тунелів, станцій метро, підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель для переобладнання на захисні укриття. Мета – «швидко створити місце для 1 мільйона людей». Його відомство планує представити комплексний план пізніше цього літа.

Задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії. Цю кількість додадуть до існуючих 62 тис. для досягнення нових цілей НАТО.

Теги: Польща Німеччина метро бомбосховища укриття населення дрон

