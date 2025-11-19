Головна Київ Новини
«Укрзалізниця» запустила продаж онлайн-квитків на Kyiv City Express та приміські поїзди

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться згодом
фото: «Укрзалізниця»

Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та на міську кільцеву електричку. Про це повідомила пресслужба відомства, інформує «Главком».

Зазначається, що квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці». Для придбання квитка треба обрати розділ «Приміські» або City Express, напрямок, багаж (за потреби) та оплатити поїздку. Застосунок має низку переваг перед чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року і припинили своє існування в результаті російської кібератаки. Зокрема, у застосунку:

  • швидка купівля квитків в одному місці;
  • не потрібно зберігати окремий файл з квитком;
  • зберігається історія пошуку;
  • при виборі маршруту відразу підтягується час найближчих рейсів;
  • оновлена інформація про зміни та анонси «Укрзалізниці»;
  • сучасний та гнучкий інтерфейс тощо.

«Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з'явиться згодом. Наразі є можливість купівлі повного та дитячого квитків», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що наразі запустили Київську, Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську області та частково Херсонську і Запорізьку.

Застосунок розпочав роботу у 2022 році, зараз ним користуються 5,5 мільйонів людей. 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% з них оформлюються через застосунок «Укрзалізниці».

До слова, «Укрзалізниця» продовжує відновлення приміського рухомого складу. Зокрема, капітальний ремонт пройшла електричка ризького виробництва 1979 року, яка курсує на маршрутах київської міської електрички. Це вже 11-й потяг, який було відновлено за цей рік. Загалом з початку повномасштабної війни було відремонтовано 47 електричок.

Теги: Київ Укрзалізниця

