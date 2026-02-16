Головна Київ Новини
У Департаменті економіки КМДА проходить вилучення документів: що шукають правоохоронці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Департаменті економіки КМДА проходить вилучення документів: що шукають правоохоронці
Наприкінці 2025 року Держаудитслужба завершила перевірку діяльності Департаменту, за результатами якої було висунуто вимогу щодо усунення порушень
фото: Київрада

Працівники Департаменту сприяють правоохоронним органам та діють у межах чинного законодавства

У приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (КМДА) тривають слідчі дії. Правоохоронці проводять обшуки з метою вилучення документів у межах досудового розслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

За попередньою інформацією, слідчі дії стосуються документів, які раніше вже надавалися Державній аудиторській службі під час ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту.

Наприкінці 2025 року Держаудитслужба завершила перевірку, за результатами якої було висунуто вимогу щодо усунення порушень. Зокрема, йшлося про:

  • можливе ухилення забудовників від сплати пайової участі;
  • питання інвестиційної діяльності столиці.

У мерії зазначають, що працівники Департаменту сприяють правоохоронним органам та діють у межах чинного законодавства. Процесуальні дії тривають, наразі встановлюються всі обставини справи.

Нагадаємо, директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА викрито у внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Сума невідповідності становить понад 22 млн грн. За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець вказав 31 млн грн заощаджених коштів. Проте ретельний аналіз доходів слідчими свідчить, що реально чиновник міг заощадити не більше 9 млн грн – навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби. На сайті Київської міської державної адміністрації директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА з 2 березня 2023 року значиться Костіков Володимир Володимирович.

До слова, у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» 12 та 13 лютого проходили обшуки. Згідно з інформацією, яку оприлюднили в КМДА, представники Служби безпеки України на підставі однієї ухвали слідчого судді двічі прийшли з обшуками до головного офісу КП «Київтеплоенерго». У КМДА заявили, що обшуки паралізували роботу підприємства одразу після ракетно-дронового удару в ніч на 12 лютого.

