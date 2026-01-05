Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
Нічна атака призвела до загибелі 30-річного чоловіка, який перебував у клініці на стаціонарному лікуванні
У ніч на 5 січня російська терористична армія вкотре завдала удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено медичний заклад в Оболонському районі, є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє «Главком».
На фасаді будівлі видно місце прямого влучання дрона, де після удару на другому поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок вогню та вибухової хвилі фасад закладу обгорів, а в приміщеннях вибито вікна.
Трагедія призвела до загибелі 30-річного чоловіка, який перебував у клініці на стаціонарному лікуванні. Також постраждали три жінки: пацієнтки віком 97 та 77 років отримали отруєння продуктами горіння і були екстрено госпіталізовані, а 42-річній жінці допомогу надали на місці події.
Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що станом на 7:50 кількість постраждалих збільшилась до чотирьох. Двоє з них у важкому стані.
Наразі на території медичного центру продовжують працювати правоохоронці та рятувальники, які документують наслідки влучання та розбирають пошкоджені конструкції.
Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала лікарню у Києві. Президент України Володимир Зеленський нагадав партнерам, що країні ППО потрібна щодня. Також внаслідок нічного обстрілу Київщини місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання, що торкнулося майже 8,5 тисяч родин. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла в домівки.
Коментарі — 0