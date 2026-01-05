Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
Клініка «Медіком» на Оболоні після ворожої атаки
фото: Ян Доброносов/Телеграм

Нічна атака призвела до загибелі 30-річного чоловіка, який перебував у клініці на стаціонарному лікуванні

У ніч на 5 січня російська терористична армія вкотре завдала удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено медичний заклад в Оболонському районі, є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє «Главком».

Наслідки удару по медзакладу у Києві
Наслідки удару по медзакладу у Києві
фото: Київська міська прокуратура

На фасаді будівлі видно місце прямого влучання дрона, де після удару на другому поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок вогню та вибухової хвилі фасад закладу обгорів, а в приміщеннях вибито вікна.

Місце влучання ворожого дрона
Місце влучання ворожого дрона
фото: Київська міська прокуратура
Вночі на місці влучання дрона сталася пожежа
Вночі на місці влучання дрона сталася пожежа
фото: Київська міська прокуратура

Трагедія призвела до загибелі 30-річного чоловіка, який перебував у клініці на стаціонарному лікуванні. Також постраждали три жінки: пацієнтки віком 97 та 77 років отримали отруєння продуктами горіння і були екстрено госпіталізовані, а 42-річній жінці допомогу надали на місці події.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Медцентр розташований на Оболонській набережній
Медцентр розташований на Оболонській набережній
фото: Ян Доброносов/Телеграм

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що станом на 7:50 кількість постраждалих збільшилась до чотирьох. Двоє з них у важкому стані.  

Обгорілий фасад клініки на Оболонській набережній
Обгорілий фасад клініки на Оболонській набережній
фото: Ян Доброносов/Телеграф
На території центру розкидано уламки пошкодженої будівлі
На території центру розкидано уламки пошкодженої будівлі
фото: Ян Доброносов/Telegraf

Наразі на території медичного центру продовжують працювати правоохоронці та рятувальники, які документують наслідки влучання та розбирають пошкоджені конструкції.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала лікарню у Києві. Президент України Володимир Зеленський нагадав партнерам, що країні ППО потрібна щодня. Також внаслідок нічного обстрілу Київщини місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання, що торкнулося майже 8,5 тисяч родин. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла в домівки. 

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці пожежі працюють спецслужби
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
Сьогодні, 11:03
Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки
Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки
31 грудня, 2025, 01:11
Нападника поліцейські затримали на місці події
У столичному метро чоловік вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів
26 грудня, 2025, 00:13
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2025, 21:24
Під час нічної комбінованої атаки РФ завдала удару по обʼєктах «Укрнафти»
Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»
23 грудня, 2025, 22:07
На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Поліція затримала киянина, який намагався вбити матір та задушив бабусю: деталі справи
15 грудня, 2025, 13:26
Дитячий майданчик у Києві вкрило снігом
Київ та область накрив сніг (фото)
14 грудня, 2025, 09:36
Ольга Дроздова бере участь у судових засіданнях дистанційно з-за кордону
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
13 грудня, 2025, 20:23
Рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще двох
Масований удар по українській енергетиці: де найважча ситуація зі світлом
13 грудня, 2025, 12:14

Новини

Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
У Славутичі через обстріл знеструмлено 8,5 тисяч осель: адреси пунктів незламності
У Славутичі через обстріл знеструмлено 8,5 тисяч осель: адреси пунктів незламності
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua