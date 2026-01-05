Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці

Нічна атака призвела до загибелі 30-річного чоловіка, який перебував у клініці на стаціонарному лікуванні

У ніч на 5 січня російська терористична армія вкотре завдала удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено медичний заклад в Оболонському районі, є постраждалі та загиблий. Про це повідомляє «Главком».

Наслідки удару по медзакладу у Києві фото: Київська міська прокуратура

На фасаді будівлі видно місце прямого влучання дрона, де після удару на другому поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок вогню та вибухової хвилі фасад закладу обгорів, а в приміщеннях вибито вікна.

Місце влучання ворожого дрона фото: Київська міська прокуратура

Вночі на місці влучання дрона сталася пожежа фото: Київська міська прокуратура

Трагедія призвела до загибелі 30-річного чоловіка, який перебував у клініці на стаціонарному лікуванні. Також постраждали три жінки: пацієнтки віком 97 та 77 років отримали отруєння продуктами горіння і були екстрено госпіталізовані, а 42-річній жінці допомогу надали на місці події.

Медцентр розташований на Оболонській набережній фото: Ян Доброносов/Телеграм

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що станом на 7:50 кількість постраждалих збільшилась до чотирьох. Двоє з них у важкому стані.

Обгорілий фасад клініки на Оболонській набережній фото: Ян Доброносов/Телеграф

На території центру розкидано уламки пошкодженої будівлі фото: Ян Доброносов/Telegraf

Наразі на території медичного центру продовжують працювати правоохоронці та рятувальники, які документують наслідки влучання та розбирають пошкоджені конструкції.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала лікарню у Києві. Президент України Володимир Зеленський нагадав партнерам, що країні ППО потрібна щодня. Також внаслідок нічного обстрілу Київщини місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання, що торкнулося майже 8,5 тисяч родин. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла в домівки.