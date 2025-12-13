Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Завтра, 14 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 14 грудня
- 1.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00 та з 11:00 до 15:00.
- 1.2 черга – без світла з 00:30 до 04:00 та з 11:00 до 15:00, та з 21:30 до 24:00.
- 2.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00 та з 11:00 до 15:00, та з 21:30 до 24:00.
- 2.2 черга – без світла з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.
- 3.1 черга – без світла з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:00.
- 3.2 черга – без світла з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:00.
- 4.1 черга – без світла з 14:30 до 18:30.
- 4.2 черга – без світла з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:00.
- 5.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 21:30.
- 5.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
- 6.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
- 6.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Читайте також:
Коментарі — 0