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«Пошуки людей і тварин досі тривають»: що відбувається на місці прильоту в Голосіївському районі

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Пошуки людей і тварин досі тривають»: що відбувається на місці прильоту в Голосіївському районі
Вид на будинок, який постраждав від російського обстрілу 7 лютого 2024 року
фото: Главком

Комунальники зауважують, що люди частіше підходять із проханням звертати увагу на тварин – котів і собак, які втекли з будинку, аніж просять допомогти з прибиранням квартир

Ранкове влучення ракети у багатоповерхівку вже забрало чотири людські життя. Останню загиблу – жінку – рятувальникам вдалося годину тому дістати з-під завалів будинку.

Журналістам «Главкома» волонтери, присутні на місці трагедії, пояснюють: станом на зараз нікого з небайдужих ще не допускають до пошкодженого будинку. Навіть мешканці дому не можуть пройти всередину та взяти речі, допоки відбуваються рятувальні роботи. 

«Ми сюди приїхали відразу після тривоги, з собою уже везли віники, рукавиці, окуляри, мішки й ліхтарі – те, що знадобилося відразу ж після прибирання у Солом’янському районі того місяця. Але поки що людей допускають допомагати у сусідніх будинках – там, де вибило вікна, подекуди розкурочило балкони. Багато поки що не зробиш – ми допомагаємо власникам прибрати скло, але щось робити з вікнами ще неможливо – у багатьох випадках треба замовляти ремонт, тому що вибухова хвиля «винесла» раму», – розповідає Софія Лук’янець, волонтерка. 

Жінка додає: відразу після приїзду роботу волонтерів і рятувальників дуже ускладнювали «зіваки» – натовп, який прийшов подивитися на людське горе. У кількох випадках це ледь не закінчилося бідою.

«Люди стояли в кілька рядів, а кілька чоловіків невідомо чому вирішили пролізти під стрічками й пішли ближче до місця вибуху. Їх гукали, зупиняли, але вони чомусь йшли далі. В результаті на одного з них посипалося скло з даху, коли почався вітер. Якісь незначні ушкодження він отримав, але допомогу йому не надавали. Але таких «зівак» багато приходило, особливо з телефонами – відзняти трагедію», – обурена Софія Лук’янець. 

«Пошуки людей і тварин досі тривають»: що відбувається на місці прильоту в Голосіївському районі фото 1
фото: Главком

Рятувальні роботи на території будинку тривають. Нині працівники комунального підприємства досі прибирають скло. Комунальники, які прибули після тривоги на місце, резюмують: до них регулярно звертаються люди й просять звертати увагу на тварин – котів і собак, які втекли з понівеченого будинку – навіть частіше, аніж просять допомогти з прибиранням квартири. 

«Котів і собак багато бігає. Люди їх підбирають, деяких тут волонтери забирали – у кого були нашийники. Їх у школу відносили, там годували. А дехто просить за гроші знайти собак чи котів, бо їх ніхто не бачив», – розповідає Анатолій, комунальник «Зеленбуду». 

Також він додав, що за кілька годин – з 18:00 – потерпілим мешканцям будинку роздаватимуть будівельну плівку у дворі будинку. Волонтери також можуть допомогти «зашити» нею вікна. Нині вони збираються на толоку у дворі постраждалого будинку. 

«Пошуки людей і тварин досі тривають»: що відбувається на місці прильоту в Голосіївському районі фото 2
фото: Главком

Неофіційно рятувальники розповідають журналістам, що під завалами досі можуть перебувати загиблі люди. Поки що невідомо, скільки та у якому стані. Крім того, у випадку, якщо тварин знаходять, їх також дістають з-під завалів. 

Станом на зараз поблизу пошкоджених будинків – у школі №286 – розгорнуто гуманітарний штаб. Освітяни, які були на місці в момент влучання у будинок, додають: перші небайдужі з пакетами допомоги почали приходити уже за кілька хвилин після вибуху. 

«Сюди бігли заплакані люди, поки ще нічого не було зрозуміло – ми тільки почули вибух, а потім побачили дим і вогонь. Місцеві ще в перші дві години нанесли ковдр, курток, багато одягу – у нас цим заставлений спортзал. В якийсь момент ми навіть попросили більше не приносити так хаотично – а тільки те, що треба: шкарпетки, одяг великого розміру й дитячі речі, предмети гігієни. Також дуже просили їжу швидкого приготування й чай з кавою», – розповідає працівниця школи Світлана. 

«Пошуки людей і тварин досі тривають»: що відбувається на місці прильоту в Голосіївському районі фото 3
фото: Главком
«Пошуки людей і тварин досі тривають»: що відбувається на місці прильоту в Голосіївському районі фото 4
фото: Главком

Журналістам у школі також пояснюють: тимчасово людей розмістили у навчальних класах – ті, кому немає куди йти. Зараз таких сімей – до десяти, багатьом довелося надавати психологічну допомогу. Але з самого ранку постраждалих людей було понад пів сотні, які зверталися за допомогою. До обіду ажіотаж спав – мешканці постраждалих будинків здебільшого роз’їхались по родичах та знайомих. 

Одна з працівниць дитсадка №285 – Олена Горова, вихователька, цього ранку також втратила квартиру. Нині небайдужі збирають кошти на її картку: 4149 4991 6825 5519. 

Ще одна вихователька іншого садочка – «Барвінку» – в ракетній атаці втратила невістку. Та загинула, але в неї лишилася дворічна дитина. Нині Інна Бабиніна у шоковому стані. Її син (батько хлопчика) та дитина поранені, перебувають під наглядом лікарів. Картка для допомоги родині: https://send.monobank.ua/jar/9iuR9cLhGr. 

Досі нагальним питанням для людей є житло – поки що десятки постраждалих чекають на рішення КМДА: чи їм нададуть житло сьогодні або завтра, чи його необхідно буде шукати самостійно. На жаль, поспілкуватися з представником райдержадміністрації з питань відшкодування житла не вдалося. 

Олеся Звержківська, місцева мешканка, додає: відповідальні особи, які збирають заяви містян на відшкодування, на місці. А для того, аби отримати допомогу, постраждалим потрібно зафіксувати звернення – це можна зробити у приміщенні школи.

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Теги: вибух дитина вітер будинок рятувальники житло ремонт Софія гроші батько

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