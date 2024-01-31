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США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря
Хусити випустили протикорабельну крилату ракету з районів Ємену
фото ілюстративне

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що ворожа ціль була знищена американським есмінцем

Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити  випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що 30 січня, приблизно о 23:30 за місцевим часом, підтримувані Іраном хусити випустили протикорабельну крилату ракету з районів Ємену у бік Червоного моря.

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що ворожа ціль була знищена американським есмінцем USS Gravely (DDG 107), який знаходився в цьому районі.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Нагадаємо, у Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond.

Теги: США Ємен ракета

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