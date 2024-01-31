США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що ворожа ціль була знищена американським есмінцем

Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

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Зазначається, що 30 січня, приблизно о 23:30 за місцевим часом, підтримувані Іраном хусити випустили протикорабельну крилату ракету з районів Ємену у бік Червоного моря.

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що ворожа ціль була знищена американським есмінцем USS Gravely (DDG 107), який знаходився в цьому районі.

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Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Нагадаємо, у Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond.